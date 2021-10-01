مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته فرح فى جو عائلى (صور)

احتفل النجم مصطفى كامل في جو عائلي بخطوبة ابنته فرح الطالبة بكلية الإعلام على القبطان بحرى يوسف عبدالحكيم.

مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته فرح

واقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء، وكان فستان العروسة من تصميم أحمد رجب وميك أب زهرة ومصفف شعر ديفيد وماجد وديكور أرتيكا والمصور الفوتوغرافى فيينا، والشبكة طاقم من الماس.

مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته فرح

وطرح مصطفى كامل، مؤخرًا ثامن أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، التى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته فرح

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته، ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته فرح