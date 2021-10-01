الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار منزل غير مأهول بالسكان فى بنى سويف

المنزل
المنزل

انهار منزل قديم "غير مأهول بالسكان" بقرية صفط راشين بمركز ببا جنوب بنى سويف، دون وقوع أي خسائر بشرية، ودفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللازمة لرفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ببا، تداعيات الحادث، حيث أفاد بإنهيار منزل قديم بقرية "صفط راشين" مكون من دور واحد "من الطوب اللبن" ولم ينتج عن الانهيار أي خسائر مادية أوبشرية، حيث أن المنزل غير مأهول بالسكان.

وأشار رئيس مركز ببا، إلى أنه انتقل على الفور لموقع المنزل المنهار، وتم استدعاء الأجهزة المعنية، وقامت معدات الوحدة المحلية لقرية "صفط راشين" التي قامت برفع الأنقاض والمخلفات وأعادت فتح الشارع الكائن به المنزل أمام المارة.

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المنزل 

وأكد رئيس المركز، في تقريره لمحافظ بني سويف، أنه تم استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة والتأكد من سلامة المبانى المحيطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم.

وشهدت حى الرحبة بمدينة بنى سويف منذ أيام  تعرض أحد المنازل القديمة لتصدع وشروخ، مما يشكل خطورة على أمن وسلامة قاطنيها.

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المنزل 

وتفقد المحافظ ومدير الأمن الوضع على الطبيعة، واستمع لملخص عن سير الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها للتعامل مع الموقف، والتي شملت إخلاء العقار الذي تسكنه 4 أسر حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وقطع كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار وعمل كردون أمنى بمحيط العقار كإجراء احترازي تحسبا لأية مستجدات بالإضافة إلى إخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازي لحين البت الفني في المنزل المذكور.

وأمر المحافظ باستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي حضرت على الفور، لمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني وهندسي عن الحالة الإنشائية للمبنى والإجراءات والحلول المناسبة من الناحية الفنية وذلك بالتوازي مع تكليف مديرية التضامن بتوجيه فرق الإغاثة والدعم لاتخاذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات.

بني سويف منزل الوحدة المحلية الدكتور محمد هاني غنيم الطوب اللبن رفع الانقاض

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