في يومها العالمي.. حقائق مثيرة عن القهوة

يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة، وهناك أشخاص لا يستطيعون بدء يومهم دون تناول فنجان قهوة طازج، إنهم يحبون القهوة كثيرًا لدرجة أنهم أحيانًا يسمون أنفسهم "مدمني القهوة".

وننشر بعض الحقائق الأكثر إثارة للاهتمام حول القهوة حسب موقع agiboo.

القهوة ثقافة:

القهوة ليست مجرد مشروب، إنها وسيلة للتفاعل الاجتماعي، كان الناس يجتمعون معًا لتبادل فنجان من القهوة وتبادل المعلومات، وأصبحت مشروب وجزء من الثقافة اليومية.

الأكثر استهلاكا في العالم:

تعتبر القهوة أكثر ثانى مشروب استهلاكي في العالم بعد المياه.

هاواي هي الولاية الأمريكية الوحيدة التي تزرع البن:

تعتمد ظروف زراعة البن الجيدة على متغيرات مثل الارتفاعات العالية والمناخات الاستوائية والتربة الغنية لذلك على الرغم من كل المناظر الطبيعية الغنية والمتنوعة في الولايات المتحدة القارية فإن هاواي هي الولاية الوحيدة المناسبة لزراعة نباتات البن.

اكتشفها أحد رعاة الماعز:

قيل إن أحد رعاة الماعز اكتشف القهوة في إثيوبيا في القرن الـ 15 الميلادي. رأى ماعزه تأكل كرز القهوة بعد ذلك ، لاحظ تغيرًا في سلوكها لقد اكتسبت قدرًا كبيرًا من الطاقة ولم تنم في الليل، شارك الراعي النتائج التي توصل إليها مع الرهبان المحليين بعد أن صنعوا مشروبهم من حبوب البن، أدركوا أنه يمكنهم السهر طوال الليل والصلاة انتشر الخبر إلى الرهبان الإثيوبيين الآخرين وسرعان ما وصل إلى جميع أنحاء العالم.

ساعدت القهوة الرياضيين الأولمبيين:

لم تستطع البرازيل تحمل تكاليف إرسال رياضييها إلى لوس أنجلوس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1932 ، لذلك أرسلتهم الحكومة في سفينة مليئة بالقهوة تم بيعها في طريقهم لتمويل رحلتهم.

الطلاق بسبب القهوة:

في الثقافة العربية القديمة يزعم أن المرأة يمكن أن تجد أسباب قانونية للطلاق إذا فشل زوجها في إحضار قهوتها الطازجة في الصباح.

القهوة فاكهة:

تنمو حبوب البن على شجيرة مما يجعلها ثمرة هناك نوعان رئيسيان من القهوة، الخضراء والحمراء، القهوة الحمراء لها رائحة ألطف وأقل حموضة يتم استخدامها لإنتاج قهوة أخف. كلما طالت مدة تحميص حبوب البن، زادت صحتها، تأتي القهوة منزوعة الكافيين من عملية كيميائية حيث يتم إخراج الكافيين من الحبوب.

أغلى قهوة مصنوعة من فضلات القطط:

"Kopi Luwak" وهي أغلى قهوة في العالم تأتي من إندونيسيا وهى مصنوعة من الحبوب البن المهضومة من القطط الآسيوية.