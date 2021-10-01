الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البترول» تعلن آخر موعد لتسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أرسلت الهيئة العامة للبترول خطابا رسميا موجها لجميع العاملين بشركات قطاع البترول «الاستثماري، العام، المشترك» ، حصلت «الدستور» على نسخة منه ، بشأن مطالبة كافة العاملين بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة للحصول على تطعيم فيروس كورونا.

1

يأتى ذلك في ظل اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالعنصر البشري وسلامة العاملين بالشركات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للتوعية بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه ومواجهتة وتحقيق أعلي مستويات السلامة والصحة .

وقالت الهيئة العامة للبترول فى منشورها: «إيماء إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦١ ) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۲م بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية اعتباراً من تاريخ محدد يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وبحد أقصى شهرين من الآن ( إلا بعد الحصول على اللقاح ) المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم PCR كل ثلاثة أيام.

 وجاءت تعليمات الهيئة العامة المصرية للبترول بسرعة موافاتهم ببيانات جميع العاملين بالشركات التابعة لها بجميع المواقع الذين لم يتم تطعيمهم لكل محافظة على حدة وفقاً للجداول المرفق  مع المنشور وهى اسم المحافظة، واسم الموقع ، اسم الموظف، الرقم القومي، رقم طلب التسجيل.

11

وأوضحت الهيئة العامة للبترول، أنه بناءاً على ما سبق سوف يقوم جميع العاملين الذين لم يتم تطعيمهم بالشركة حتى الأن سرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة https://egcovac.gov.eg  مع موافاة مسئول الشئون الإدارية بكل موقع (برقم طلب التسجيل لتلقى اللقاح) ، وذلك في موعد غايته 9/10/2021 علماً بأنه جارى توفير حملة لتطعيم كافة السادة العاملين بشتى مواقع الشركات وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة كلا بموقعة ، وذلك مع إعتبار الموضوع هام عاجل

111

وكان مجلـس الـوزراء قـرر بجلسته رقـم (١٦١) المنعقدة برئاسـة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۲ ، أن يتولى جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية ـ اعتباراً من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين من الآن ـ إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.

ويعد قطاع البترول من أول قطاعات الدولة الذى يهتم باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتوعية العاملين بشأن حصولهم على لقاح كورنا فى كافة المواقع وذلك منذ بداية التطعيمات الرسمية فى مصر ، حيث حصل ما يقرب من 50 الف عامل بشركات البترول على لقاح كورونا حسب مصادر رسمية بالوزارة.

البترول لقاح كورونا الهيئة العامة للبترول موعد العاملين

مواد متعلقة

وزير البترول: مستمرون فى دعم وتطوير صناعة البتروكيماويات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

«البترول» تعلن آخر موعد لتسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا

«الصحة» تنشر أماكن تلقي لقاح «كورونا» لطلاب الجامعات والمعاهد بالقاهرة

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

المتهم بالتحرش بفنانة استعراضية بوسط البلد:«عاكستها بس وما ضربتهاش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

«تايمز أوف إسرائيل»: عراقيون شاركوا فى مؤتمر للتطبيع تراجعوا عن مواقفهم بسبب التهديدات

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم