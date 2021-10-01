«البترول» تعلن آخر موعد لتسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا

أرسلت الهيئة العامة للبترول خطابا رسميا موجها لجميع العاملين بشركات قطاع البترول «الاستثماري، العام، المشترك» ، حصلت «الدستور» على نسخة منه ، بشأن مطالبة كافة العاملين بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة للحصول على تطعيم فيروس كورونا.

يأتى ذلك في ظل اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالعنصر البشري وسلامة العاملين بالشركات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للتوعية بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه ومواجهتة وتحقيق أعلي مستويات السلامة والصحة .

وقالت الهيئة العامة للبترول فى منشورها: «إيماء إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦١ ) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۲م بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية اعتباراً من تاريخ محدد يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وبحد أقصى شهرين من الآن ( إلا بعد الحصول على اللقاح ) المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم PCR كل ثلاثة أيام.

وجاءت تعليمات الهيئة العامة المصرية للبترول بسرعة موافاتهم ببيانات جميع العاملين بالشركات التابعة لها بجميع المواقع الذين لم يتم تطعيمهم لكل محافظة على حدة وفقاً للجداول المرفق مع المنشور وهى اسم المحافظة، واسم الموقع ، اسم الموظف، الرقم القومي، رقم طلب التسجيل.

وأوضحت الهيئة العامة للبترول، أنه بناءاً على ما سبق سوف يقوم جميع العاملين الذين لم يتم تطعيمهم بالشركة حتى الأن سرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة https://egcovac.gov.eg مع موافاة مسئول الشئون الإدارية بكل موقع (برقم طلب التسجيل لتلقى اللقاح) ، وذلك في موعد غايته 9/10/2021 علماً بأنه جارى توفير حملة لتطعيم كافة السادة العاملين بشتى مواقع الشركات وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة كلا بموقعة ، وذلك مع إعتبار الموضوع هام عاجل

وكان مجلـس الـوزراء قـرر بجلسته رقـم (١٦١) المنعقدة برئاسـة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۲ ، أن يتولى جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية ـ اعتباراً من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين من الآن ـ إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.

ويعد قطاع البترول من أول قطاعات الدولة الذى يهتم باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتوعية العاملين بشأن حصولهم على لقاح كورنا فى كافة المواقع وذلك منذ بداية التطعيمات الرسمية فى مصر ، حيث حصل ما يقرب من 50 الف عامل بشركات البترول على لقاح كورونا حسب مصادر رسمية بالوزارة.