الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 17 حالة تعد شرق مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

اعمال أزاله
اعمال أزاله

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لعدد 17 حالة تعدٍ على مصرف بحر البقر فى منطقة حوض الحجايزة بإجمالى مساحة 588 شرق المصرف.

 ويأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال 6 أشهر، وذلك لمنع إهدار الموادر المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والأراضىي الزراعية بمحافظة بورسعيد فى أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتا أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية. 

- تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف

وفي شأن آخر أعلن محافظ بورسعيد ، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لعدد 23 حالة تعد على مصرف بحر البقر فى منطقة القوايطة ومنطقة الحدايدة ، وذلك بواسطة الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضي الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال 6 أشهر، وذلك لمنع إهدار الموادر المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة .

وأكد "الغضبان" أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والأراضي الزراعية بمحافظة بورسعيد فى أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتا أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.

محافظ مساحة شرق جنوب تنفيذ

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