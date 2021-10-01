ماليزيا تُطعم 86.3% من السكان ضد «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الجمعة، أنه تم تطعيم نحو 86.3% من سكان ماليزيا البالغين، من مجموع من تهدف الوزارة لتقديم اللقاح لهم وهم 90% من السكان البالغين.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته صحيفة (ذا ستار) الماليزية - أن 20 مليونا و202 ألف و624 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى 3.86% من تعداد السكان البالغين.

وأوضحت أنه تم تقديم الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ 52 ألفا و774 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وفي سياق متصل، أكدت ماليزيا، أن التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" سيكون إلزاميًا الآن، لجميع الموظفين الحكوميين، مع عدم وجود استثناءات إلا لأسباب صحية فقط.

وقالت إدارة الخدمة العامة الماليزية، في بيان أوردته وكالة أنباء “برناما” الماليزية، إن التطعيمات ستكون إلزامية للموظفين الحكوميين، من أجل تعزيز ثقة الجمهور وضمان تقديم الخدمات الحكومية بسلاسة.

وأوضحت الإدارة أن ما يقرب من 98 بالمئة من موظفي الخدمة المدنية قد تم تحصينهم بالفعل، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الموظفين غير المحصنين مهلة حتى الأول من نوفمبر المقبل لإكمال التطعيمات، بينما يجب على أولئك الذين لا يستطيعون التطعيم تقديم المعلومات الصحية التي يتم التحقق منها من جانب مسؤول طبي حكومي.

وقالت الإدارة، إن أولئك الذين لن يحصلوا على التطعيم في الوقت المحدد سيواجهون إجراءات تأديبية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.