«روبرت كوخ»: لقاحات كورونا بألمانيا تحمي من الإصابة بمضاعفات خطيرة لكورونا

توفر لقاحات كورونا المصرح باستخدامها في ألمانيا حماية من الإصابة بمضاعفات خطيرة لكورونا، والتي قد تتطلب الدخول إلى مستشفيات.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض في تقريره الأسبوعي أن الحماية التي وفرتها اللقاحات المصرح بها في ألمانيا خلال الأسبوع الـ35 حتى الأسبوع الـ38 من هذا العام بلغت نسبتها نحو 93% لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما، ونحو 89% لدى من هم في سن60 عاما فيما فوق.

وبحسب التقديرات، حالت اللقاحات دون تلقي الفئة العمرية الأصغر علاجا في وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات بنسبة 96%، بينما بلغت النسبة بين الفئة العمرية الأكبر 94%.

وذكر المعهد أن نسبة الحماية التي وفرتها اللقاحات من الموت جراء الإصابة بكورونا بلغت 97% لدى الفئة العمرية الأصغر، و88% لدى الفئة الأكبر.