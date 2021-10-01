الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول فنزويلى: مكثفات إيرانية ستساعد شركة النفط الوطنية على زيادة إنتاج الخام

النفط
النفط

قال ويليس رانخل، عضو مجلس إدارة "النفط الفنزويلية"، إن الشركة ستستخدم شحنة من المكثفات الإيرانية وصلت البلاد الأسبوع الماضي لتعزيز الإنتاج في 3 مشاريع رئيسية للخام الثقيل جدا.

وأضاف ويليس، وهو من رؤساء النقابات، في مقابلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن "المكثفات ستساعد في تعزيز إنتاج الخام بحقول النفط المرتبطة بمشروعات بتروسيدينو وبتروبيار وبتروليرا سينوفنسا، وهي ثلاثة من أكبر مشروعات الشركة".

وتابع: "هناك العديد من الآبار غير النشطة بسبب نقص مواد التخفيف... سنعيد تنشيط الإنتاج".

وأفاد جدول لشركة النفط الفنزويلية نشرته "رويترز" بأن الناقلة "دينو 1" التي ترفع العلم الإيراني، والتي جلبت شحنة 2.1 مليون برميل من المكثفات، بدأت تفريغ أول دفعاتها هذا الأسبوع لمشروع سينوفنسا.

وأشارت تقديرات رانخل إلى أن إجمالي إنتاج فنزويلا من الخام يبلغ نحو 750 ألف برميل يوميا، وهو أعلى من متوسط الإنتاج البالغ 641 ألف برميل يوميا الذي أبلغت به البلاد أوبك في أغسطس.

ويقول مسؤولون فنزويليون إنهم يهدفون لزيادة الإنتاج إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيرانية ، 13 ألفا و271 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و572 ألفا و962 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 6 آلاف و16 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 272 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 120 ألفا و160 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و9 آلاف و673 شخصا حتى الآن.

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