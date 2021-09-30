الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالات ذهبية لأفراد العائلة الملكية: نظرة على أزياء الهوانم (صور)

إطلالات العائلة المالكة
إطلالات العائلة المالكة

لفتت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون إليها الأنظار بفستان لامع من علامة Jenny Packham في العرض العالمي الأول لفيلم No Time To Die، حيث تألقت كيت ميدلتون، بفستانها الذهبي الفخم المزين بالترتر، وكأنها تشبه أحد الألهة الإغريقية وهي تسيرعلى السجادة الحمراء.

ولم تكن كيت ميدلتون الأولى في ارتداء الفستان الذهبي، فسبقتها الأميرة ديانا، وبعض سيدات العائلة الملكية، نستعرضها أبرزهن في التقرير التالي:

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون

كتبت دوقة كامبريدج التاريخ بفستانها الذهبي الذي تألقت به من تصميم جيني باكهام وهي بصحبة زوجها الأمير ويليام على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم جيمس بوند الجديد، حيث نسقت مع فستانها المسائي أحذية من علامة Aquazzura وتزينت بأقراط من الأزهار الرائعة من علامة O'nitaa، وجاء الفستان مزين بالعشرات من الترتر والخرز والكريستال بألوان ذهبية ونحاسية لافتة للنظر. 

الأميرة ديانا 

الأميرة ديانا 

خطفت الأميرة ديانا الأنظار أثناء حضورها العرض الأول لفيلم A View to A Kill 1985، بصحبة الأمير تشارلز، حيث ارتدت ديانا فستانًا بطيات معدنية وبأكتاف منتفخة، بتصميم أنيق، وهو مصدر إلهام إطلالة كيت ميدلتون الذهبية الجديدة.

الملكة اليزابيث الثانية 

الملكة اليزابيث الثانية 

تألقت الملكة إليزابيث بفستان ذهبي أنيق، مزين بالخرز، أثناء حضورها ليلة في الأوبرا 1963، وكانت صورة متوازنة وهي تمشي على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا ذهبيًا لامعًا وأكملت إطلالتها بشال أبيض من الفرو وقفازات أنيقة.

كيتي سبنسر 

كيتي سبنسر 

قد لا تكون كيتي سبنسر من أفراد العائلة الملكية، لكنها ابنة أخت الأميرة ديانا وورثت ذوقها الراقي، واختارت ليدي كيتي سبنسر، فستانًا حريريًا طويلاً، من علامة Dolce & Gabbana.

بياتريس بوروميو

بياتريس بوروميو

تألقت بياتريس بوروميو، زوجة أمير موناكو بيير كاسيراجي، بفستان ذهبي اللون مميز، في العرض الأول لفيلم La Dolce Vita في مهرجان روما السينمائي في عام 2010، ونسقت معه معطفًا لامعًا أنيقًا، فوق فستان قصير مزين بالدانتيل.

كيت ميدلتون الاميرة ديانا فستان ذهبي السجادة الحمراء الأمير ويليام الملكة اليزابيث الثانية فيلم No Time To Die

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