الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد حماقى يطرح «ليلة العمر» ضمن Fortnite Soundwave

طرح الفنان محمد حماقي أحدث أعماله الغنائية، مساء الخميس، بعنوان “ليلة العمر” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الإلكترونية الغنائية المختلقة.

ويشارك حماقي بأغنية “ليلة العمر” فى لعبة  Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر" كأول مطرب عربي يشارك في اللعبة، وهو ما يعد استكمالاً لمشواره الكبير فى عالم الغناء.

وتعاون حماقي في أغنية “ليلة العمر” مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفي، والموزع الموسيقي توما، ومهندس الصوت طارق مدكور.

وشارك حماقى، أمس، متابعيه وجمهوره عبر انستجرام، بصورة له على غلاف اللعبة الشهيرة، ليعلن عن مشاركته فى قائمة الموسيقي الخاصة باللعبة، لتطرح الجمعة المقبل ولمدة 48 ساعة، ليستقبل بعدها حماقى عددا كبيرا من التعليقات التى هنأته بتلك المناسبة.

وطرح حماقى الفترة الماضية أغنية “طالع موضة" والتي تعتبر خامس أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتنى" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما وتصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.

موعد طرح ألبوم “يا فاتني”

وأعلن حماقي الأيام الماضية عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" ونشر حماقي صورة له وعلق عليها قائلًا: "استنوا ألبوم يا فاتِنّي كامل يوم ٦ أكتوبر.. وعلى فكرة .. ده مش بوستر الألبوم".

محمد حماقي

صناع ألبوم يا فاتني لمحمد حماقي

يتعاون حماقي في ألبومه الجديد “يا فاتني” مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون حماقي مع كل من الملحن عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من الموزع الموسيقي تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.

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