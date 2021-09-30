هناء سرور تفتتح المرحلة الأولى لتطوير مستشفى الهلال للتأمين الصحى بشبين الكوم

افتتحت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، المرحلة الأولى لتطوير مستشفى الهلال للتأمين الصحى بشبين الكوم بالجهود الذاتية التى وعدت بها بالتعاون مع الحاج صلاح خطاب بتكلفة 2 مليون ونصف المليون جنيه (2500000) لتطوير المنظومة الطبية بالمستشفى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية لتوفير خدمات طبية متميزة لأهالى المنوفية.

وأوضحت النائبة هناء سرور أنه تم بالفعل كمرحلة أولى إنشاء 12 سرير عناية جديد بمشتملاته من مونيتور وسرنجات محاليل مقسمين على 4 أسرة في الطوارئ والاستقبال و8 أسرة بالعناية المركزة بالإضافة إلى ٤ أجهزة تنفس صناعي، ١٢ شاشة مراقبة مريض و٢٠ سرنجة محاليل و٢ صدمات بقسم الطوارئ و٣ أجهزة رسم قلب و٣ أجهزة شفاط أرضى ومنشار عظام ومثقاب عظام لعمليات العظام الكبرى و15 كرسي كلي و10 كراسي للأورام ( ليزى بوى).

وأضافت سرور أنه تم عمل شبكة غازات جديدة وتوصلها بتانك الأكسجين وجارى صيانة وحدة ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى بالكامل وتم عمل صيانة لجميع أجهزة العناية المركزة والعمليات.

وقالت النائبة هناء سرور إن المرحلة الثانية من خطة التطوير بالجهود الذاتية بالمستشفى ستشمل توريد جهاز فيكو لعمليات لرمد ومنظار الجهاز الهضمي العلوي وانشاء أحمال خفيفة للأقسام إدارية وتوسعة قسم الباطنة الداخلي ووضع مقترح لإنشاء قسطرة قلب وعناية قلب بالإضافة لوحدة تقطير لوحدة التعقيم المركزى، بالإضافة إلى توسعة العناية المركزة ٨ أسرة ومد شبكة الغازات لها و٣ تكييفات جديدة ليصبح إجمالى عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى ٣٠ سرير ما بين عناية قلب وباطنة وأطفال.

وأعلن الدكتور محمد صلاح مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحى بشبين الكوم انه جارى استلام عدد ٢ ماكينة غسيل كلوى وسيتم انشاء لاول مره وحدة غسيل كلوى أطفال عقب استلام ماكينات الغسيل تبرع رجل الخير محمد السعدنى.

تتقدم الدكتورة هناء سرور بخالص الشكر والتقدير لرجل الخير الحاج صلاح خطاب والمهندس محمد عبد الباسط المسئول عن أعمال التطوير والصيانة بالمستشفى وإدارة مستشفى الهلال بقيادة الدكتور محمد صلاح و قيادات التأمين الصحي بالمنوفية على رأسهم الدكتور يحيى سعيد مدير الفرع والدكتور وائل الجندى مدير المنطقة الأولى لحسن التعاون لتقديم خدمة طبية متميزة لاهالى شبين الكوم وأصحاب المعاشات والمنتفعين من التأمين الصحي.

يذكر أن النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب زارت مستشفى الهلال للتأمين الصحى بشبين الكوم منذ شهر تقريباً لبحث احتياجات وتطوير المستشفى بالجهود الذاتية وتبرعات أهل الخير.