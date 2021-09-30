الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 5626 حالة تعدي على الترع والمصارف بالإسكندرية

حملات الازالة على
حملات الازالة على المجاري المائية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات العظيمة لتطوير و تحديث واستعادة كفاءة المنشات المائية وذلك في وقت قياسي، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت العديد من الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة والترع والمصارف، وذلك خلال حملات الموجة الـ 18.

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حملات الازالة على المجاري المائية

وأوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ حملات الإزالة، مشيرًا إلى عدد المخالفات التى كانت قائمه قبل بدء الموجات وما استجد حتى تاريخه قد بلغ عددها 7561 حالة تعدي، وقد بلغت عدد المخالفات التي تم إزالتها خلال موجات الإزالة الماضية 5626 حالة، مضيفًا أن عدد المخالفات المتبقية 1935 حالة.

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حملات الازالة على المجاري المائية

وشدد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة المعنية والتنفيذية في المحافظة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على المجارى المائية من ترع أو مصارف بنطاق المحافظة.

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حملات الازالة على المجاري المائية
الإسكندرية المنشات المائية الحملات لإزالة التعديات الترع والمصارف الجهات التنفيذية

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وائل لطفي

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