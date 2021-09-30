الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقدمة ثوران بركان كيلاويا في هاواي.. ورفع مستوى التحذير إلى أعلى درجة

بركان
بركان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن بركان كيلاويا بجزيرة بيج آيلاند في هاواي، بدأ ثورانه يوم أمس الأربعاء، في ظل تساقط التيفرا في اتجاه الرياح.

وقالت الهيئة الأمريكية في حوالي الساعة السادسة اليوم الخميس  (0400 بتوقيت جرينتش): "ينفجر خط من نوافير الحمم المنخفضة من أرضية الفوهة، وتتساقط التيفرا في اتجاه الرياح، وقد فُتح شق جديد على الجدار الغربي من فوهة هاليماو".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت في تغريدة لها قبل ساعة من إعلانها، إلى أن الانفجار كان "في قمة نشاطه".

وأوضحت الهيئة في تغريدة مصحوبة بصور للوضع قبل وبعد الثوران: "ما كان في يوم من الايام بحيرة حمم باردة، هو حاليا ثوران صدعي جديد".

وقالت الهيئة الأمريكية إن البركان بدأ في الثوران في حوالي الساعة 0320 مساء، مضيفة أن مرصد بركان هاواي "اكتشف توهجا في صور كاميرا المراقبة من قمة كيلاويا تشير إلى أن ثورانا قد بدأ داخل فوهة هاليماو عند قمة كالديرا، داخل حديقة براكين هاواي الوطنية".

وأضافت أن صور كاميرا المراقبة أظهرت تشققات عند قاعدة الحفرة، "تولد تدفقات حمم بركانية على سطح بحيرة الحمم البركانية التي كانت نشطة حتى مايو من عام 2021".

وقامت الهيئة الأمريكية برفع مستوى التحذير من البركان من "رصد" إلى "تحذير"، ورمز لونه من "برتقالي" إلى "أحمر"، أثناء رصدها للمخاطر المرتبطة بالثوران البركاني.

وكانت ثورة البركان الأخيرة واحدة من أكبر الثورات في هاواي منذ أكثر من 200 عام، وانتشرت الشقوق الأرضية على أطراف بركان كيلاويا، وتدفقت منها الحمم البركانية في من مايو إلى أغسطس 2018، وغطت الحمم البركانية حوالي 700 منزل وأصبح الآلاف دون مأوى.

ويعتبر بركان كيلاويا جزءًا من محمية بركان هاواي الطبيعية، التي تقع على أكبر جزيرة في الأرخبيل، وتجتذب ما يقرب من مليوني سائح سنويًا، وبالتالي فإنها واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في جزر المحيط الهادئ، التي تتكون من 8 جزر رئيسية والعديد من الجزر المرجانية الصغرى.

المسح الجيولوجي الأمريكية كيلاويا هاواي الرياح الحمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«الدواء» تعلن إدراج 8 مواد جديدة فى جدول المخدرات

«المالية»: جدول زمني لتخصيص السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة «إحلال المركبات»

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

الاتفاق تم.. 14 ألف جنيه عن السنة للعاملين بـ«الحديد والصلب» بعد التصفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل

فلسطين: الاحتلال يغلق ميناء يافا بعد العثور على صاروخ 

مقتل شابة فلسطينية برصاص الاحتلال حاولت تنفيذ عملية طعن في القدس