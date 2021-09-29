أبرزهم الهضبة وحماقى وتامر.. منافسة شرسة بين نجوم الطرب بألبوماتهم الغنائية

تشهد سوق الغناء الفترة المقبلة منافسة قوية بين نجوم الطرب في مصر بطرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه بأعمالهم الغنائية المنفردة والتي طرحت خلال صيف 2021.

«الدستور» يرصد في التقرير التالي أبرز الألبومات الغنائية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.



محمد حماقي

يواصل محمد حماقي وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" تمهيدًا لطرحه للجمهور بشكل كامل بعد أن طرح عددًا من أغنياته بشكل منفرد خلال الفترة الماضي.

وأعلن حماقي الأيام الماضية موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" ونشر محمد حماقي صورة له وعلق عليها قائلًا: "استنوا ألبوم يا فاتِنّي كامل يوم ٦ أكتوبر.. وعلى فكرة .. ده مش بوستر الألبوم".

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.

عمرو دياب

يعمل الهضبة عمرو دياب حاليًا على أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يتكتم بشكل كبير على تفاصيله حيث يستعد لطرحه نهاية العام الجاري أو مطلع العام الجديد على غرار ألبومه الغنائي الأخير والذي طرح العالم الماضي في شهر فبراير بعنوان "سهران".

ويستعد عمرو دياب الأيام المقبلة لطرح أغنيتين من ألبومه الجديد والذي كشف عن البوستر الدعائي الخاص بهم الأيام الماضية، وهم أغنية "أذواق" وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى أغنية جديدة بعنوان "أذواق".

كان عمرو دياب قد طرح هذا الصيف 3 أغنيات هى: "الدنيا بترقص" و"اتقل" و"أحلى ونص"، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

تامر حسني

يعمل النجم تامر حسني على ألبومه الغنائي بتأنٍ شديد خاصة أنه لم يطرح منه إلا أغنية واحدة في شهر يوليو الماضي بعنوان "صعبة" على طريقة الفيديو كليب.

ومن المقرر أن يطرح تامر حسني الشهر المقبل الأغنية الثانية من ألبومه الجديد والتي يتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن إسلام زكي، والموزع الموسيقي إلهامي دهيمة والتي تحمل الطابع الدرامي.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى ومن الشعراء ومنهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، محمد البوغة، حمادة السيد، محمد عاطف، بلال سرور، محمد القياتي، أحمد راؤول، محمد محسن.

ومن الملحنين كل من تامر علي، محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمود الخيامي، بلال سرور، إسلام زكي، محمد حمزة، أحمد زعيم، مديح، محمد سراج، ومن الموزعين كل من علي فتح الله، توما، أمير محروس، عادل حقي، رامي سمير، يحيى يوسف، وسام عبدالمنعم، أحمد عبدالسلام، طارق عبدالجابر، أمين نبيل.

وينشغل تامر حسني الفترة الحالية بإحيائه عددًا من الحفلات الغنائية في محافظة الإسكندرية بالإضافة إلى استعداده للسفر إلى عمان من أجل إحياء حفل غنائي ضخم هناك يوم 8 أكتوبر المقبل.

رامي جمال

ويواصل رامي جمال طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "ولسه" بشكل منفرد على طريقة "السنجل"، حيث ينتوي لطرح أغنية جديدة بعنوان "خليكي" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد تبارك، والملحن محمد غريب، ومهندس الصوت ماهر صلاح، وعازف الجيتار مصطفى أصلان.

ويطرح رامي جمال الأغنيات المنفردة ضمن ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "ولسه" بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، واعتاد رامي جمال خلال الأشهر الماضية طرح العديد من الأغنيات المنفردة بدلًا من طرح ألبوم غنائي كامل دفعة واحدة وحقق خلالها ردود أفعال قوية ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية الإلكترونية.

ويتعاون رامي جمال في ألبومه الجديد "ولسه" مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه، ومنهم الشاعر أحمد المالكي، الملحن سهم، الموزع الموسيقي نادر حمدي، والشاعر جمال الخولي، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، ووسام عبدالمنعم، والشاعر رفيق نجيب، والملحن ياسر نور، وغيرهم من صناع المزيكا.