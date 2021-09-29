التخطيط في 24 ساعة: إطلاق بنك التوظيف وختام التدريب الصيفي

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة ومؤسسة "جميناي انتربرايز" أفريقيا بهدف دعم تحقيق التنمية المستدامة في مجال المعرفة والابتكار وريادة الأعمال.

https://www.dostor.org/3584816



قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تسعى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمل والعمل الحر في افريقيا بالتعاون مع مؤسسة جميناي إنتربرايز إفريقيا، وذلك عن طريق تنفيذ برامج احتضان لأبناء القارة الإفريقية عن طريق الحاضنة المصرية الإفريقية التي تمتلكها شركة جيمناي، بما يتسق مع التوجه المصري نحو إفريقيا واتساقًا مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، بالإضافة إلى وضع اهتمام خاص بمحافظات الصعيد وخاصة “الأقصر – أسوان – قنا”، إلى جانب التعاون في إنشاء بنك توظيف لرواد الأعمال وهو بنك مختص بتوفير فرص توظيفية لرواد الأعمال داخل الشركات الناشئة المختصة بمجال ريادة الأعمال مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

https://www.dostor.org/3584829

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية احتفالية لختام فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2021، الذي أطلقته الوزارة منتصف شهر يوليو الماضي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارة، وجميع الطلاب المشاركين في برنامج التدريب في دورته الأولى والثانية.

https://www.dostor.org/3585253



رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم مبادرات وزارة المالية للتخفيف من آثار كورونا والبالغ عددها 60 مبادرة وإجراء، خلال الفترة بين شهري فبراير 2020 وأغسطس 2021.

https://www.dostor.org/3585202

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية عن شهر أغسطس الماضى مقارنة بشهر يوليو من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه، والتى نستعرضها فى التقرير التالي.

https://www.dostor.org/3584890

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى أمريكا مسجلة 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 718.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 53.5%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 23.1%.

https://www.dostor.org/3584699