بالأبيض والأسود.. ريا أبي راشد بأزياء أنيقة في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، علي حضور العرض الخاص لفيلم جيمس بوند، في قاعة رويال ألبرت في لندن، ما لفتت الأنظار إليها بأزياءها الأنيقة حيث نشرت إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستجرام، ما حازت على إعجاب الآلاف من المتابعين.

ريا أبي راشد

إطلالة ريا أبي راشد

اختارت ريا أبي راشد، الظهور بفستان باللوني الأبيض والأسود على السجادة الحمراء، أثناء العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die، والفستان من علامة المصمم جورج حبيقة.

ريا أبي راشد

المجوهرات



ونسّقت مع فستانها عقد لافت للنظر فضي اللون ذو فصوص خضراء اللون، وأقراط بنفس الشكل، وأسوار فضية ارتدتها في يدها، وجاءت المجوهرات من علامة Bulgari.

ريا أبي راشد



الناحية الجمالية

من الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد، على المكياج الناعم، مستخدمو على بشرتها ألوان النود الأقرب للطبيعية، ولم تتكلف فى تصفيف شعرها بتسريحة معينة، بل جعلته بأسلوب الوايفي، منسدلًا على أكتافها.

الناحية الجمالية

من هى ريا أبي راشد؟

تشتهر الإعلامية اللبنانية التي تحمل الجنسية البريطانية، ريا أبي راشد، بتقديمها برنامجها scoop with raya، كما لاقت نجاحا كبيرا خلال تقديمها برنامج Arab's Got Talent.

الناحية الجمالية

ومن خلال برنامجها نجحت ريا، في تحقيق عددا من المقابلات الهامة مع أشهر نجوم هوليوود، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم.

فيلم جيمس بوند الجديد

تم عرض الفيلم لأول مرة، بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي الفيلم يؤدّي الفنان دانييل كريج، دوره الشهير “العميل 007”، للمرة الأخيرة، حيث يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا، وتشتعل أحداث الفيلم عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" فيليكس ليتر، طالباً منه المساعدة.

كما يشارك جيمس بوند، النجم الأمريكي الشاب من أصل مصري، رامي مالك، وهو الممثل الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة "كوين" الشهير فريدي ميركوري.