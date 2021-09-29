انتهاء إحلال وتجديد وصلات صرف صحى لألفى وحدة سكنية بالبحر الأحمر

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف صحي منزليه بعمارات منخفضة التكاليف بحفر الباطن لـ ٢٠٠٠ وحدة بتمويل وإشراف المحافظة.

وقال عيسي إنه تم ربط وصلات الصرف الصحي المنزلية على الشبكة العمومية، بالإضافة إلى تنفيذ ٨٠٠ غرفة تفتيش للصرف الصحي.

وأكد حرص الشركة على تحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ضمن أعمال تطوير مدينة الغردقة، والالتزام بالمعايير القياسية في جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وكذلك توفير بيئة نظيفة وصحية من خلال تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي.

وأشار عيسي إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.