الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف بالسودان إلى الانخراط في حوار شامل

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، اليوم الأربعاء، الأطراف في السودان إلى الانخراط في حوار شامل يطوي الخلافات.

جاء ذلك خلال استقبال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة فولكر بيترس، مشيدا بالدور الذى تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس UNITAMS)، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وجدد كباشي عزم الحكومة الانتقالية على استكمال مهام الانتقال السياسي بالسودان، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته أوضح فولكر بيترس، أن اللقاء ركز على ثلاثة موضوعات، شملت الحوار بين مكونات الحكم الانتقالي، والوضع في شرق السودان وعملية المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقال بيترس إن الوضع الحالي يمثل شاغل أساسي للبعثة، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار شامل بين المكونين العسكري والمدني لتجاوز الخلافات، لافتاً إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية.

وأوضح المبعوث الأممي أن لقاءاته الأخيرة مع الأطراف، أكدت استشعارها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، داعيا الأطراف إلى الانخراط في حوار شامل يطوي الخلافات، ويتفرغ بعده الشركاء لإنجاز قضايا الانتقال الكبرى، ممثلة في الحوار الدستوري والإعداد للانتخابات المقبلة ، واصفاً لقاءه مع عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن كباشي بالمثمر والبناء.

واشنطن تدعم السودان

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة بريان هنت أكد لدى لقائه اليوم وزيرة الحكم الاتحادي السودانية الدكتور بثينة دينار، أن الولايات المتحدة داعمة لتطلعات الشعب السوداني وقضية الحريات بالسودان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت وزيرة الحكم الاتحادي عقب لقائها بريان هنت بمكتبها، أن زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتحول الديمقراطي في السودان.

وأبانت دينار أن الاجتماع وقف على تنفيذ اتفاق السلام وفق الوثيقة الدستورية، وقالت (تحدثنا عن التعقيدات بشرق السودان، وعمل اللجنة والحكومة لحل قضية شرق السودان وإقامة مؤتمر الحكم بشرق السودان)، وأضافت: “لن يتحقق ذلك دون تعاون شركاء الحكم في السودان وتخطيهم للمشكلات التي تواجه الانتقال”.