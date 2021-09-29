هل العمل عن بُعد يصيبك للاكتئاب؟ خطوات للاعتناء بصحتك النفسية

إذا شعرت بالاكتئاب أثناء العمل، فأنت لست وحدك فإن الحزن والقلق وفقدان الدافع، وصعوبة التركيز، ونوبات البكاء المستمرة، هى أعراض كثيرة قد تشعر بها إذا كنت تعاني من الاكتئاب في العمل.

زيادة نسبة الأشخاص المعرضون للاكتئاب

ووفقا للموقع الطبي health line، فإن الاكتئاب يؤثر على أكثر من 17 مليون من البالغين في أمريكا كل عام، وتظهر الاحصائيات، بأن عدد الأشخاص الذين طلبوا المساعدة من الإصابة بالاكتئاب زاد بشكل كبير من عام 2019 حتي عام 2020.

فكانت هناك زيادة بنسبة 62 في المائة من الأشخاص الذين خضعوا للاكتئاب، وتبين أن 8 من كل 10 أشخاص أثبتت إصابتهم بأعراض الاكتئاب من المعتدل إلى الشديد.

ومع انتشار كورونا، منذ العام الماضي، اتجهت الكثير من الشركات إلى نظام العمل عن بعد، للحد من انتشار "كورونا" ولكن، هل العمل عن بعد قد يجعل الأشخاص أكثر عرضة للاكتئاب؟

العمل عن بعد والاكتئاب

عل الرغم من أن العمل عن بعد، أنه مريح، الا أنه يأتي مع عيوبه، فيمكن أن تختفي الحدود بين الحياة الشخصية والمهنية بسهولة، مما يتسبب في اضطرابات كبيرة في روتينك اليومي.

إن إنشاء روتين منظم والالتزام به في المنزل أسهل قولًا من فعله، وفي هذا قالت الدكتورة بارمار، إنه "بدون الروتين، يمكن أن يتسلل إليك الملل ببطء، مما يفسح المجال لمشاعر وأفكار الاكتئاب".

أضافت لارمار أنه بدون البيئة الاجتماعية في العمل، فقد يعاني الكثير من الأشخاص الذين يعملون من المنزل من الشعور ب "الوحدة والعزلة".

فيشعر الكثيرون ممن يعملون عن بعد، أنهك مجبرون على الاعتماد على الدردشات عبر الانترنت أو الرسائل والمكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو للتواصل مع العملاء والزملاء، مما يزيد من وقت الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر، وهو ما قد يؤثر على نفسية الكثيرين بالعمل.

العمل عن بعد أثناء COVID-19: نصائح لتحسين صحتك العقلية

إذا كان العمل من المنزل هو الأمر الجديد بالنسبة لك، في الوقت الحالي، فقد يمكنك أن تعاني من زيادة مشاعر القلق والتوتر والاكتئاب، ولعذا إليك بعض الأشياء التي يمكنك فعلها عند ظهور هذه المشاعر:

اخرج من المنزل وتمشى.

احتفظ بمساحة العمل الخاصة بك منفصلة عن باقي مهامك الأخرى المنزلية.

تخلص من الفوضى والركام حول مكتبك.

يمكنك ممارسة رياضة التأمل 5 دقائق في الصباح وبعد الظهر.

اتصل بصديق لا يعمل، تحدث معه بشأن يومك.

حاول الابتعاد عن الجلوس أمام شاشة جهاز الكمبيوتر طوال اليوم.

حاول أن تفصل نفسك عن العمل بعض الوقت بمشاهدة فيديو طريف، ثم استكمال عملك بحيوية ونشاط.

خذ استراحة غذاء بين العمل.