السفير الباباوى بمصر يرأس احتفالات القديس فرنسيس 4 أكتوبر

يحتفل إقليم العائلة المقدسة للرهبان الفرنسيسكان في مصر، برئاسة الأب مراد مجلع بعيد القديس فرنسيس الأسيزي يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بحضور السفير الباباوي الفاتيكاني نيقولاوس هنري، بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة.

وعلى صعيد آخر، ترأس نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية قداس المناولة الاحتفالية لتسعة عشر من أبناء وبنات كنيسة القديس إسطفانوس والعذراء مريم بشرا الخيمة.

كان في استقبال نيافته القمص مرقس لطفي راعي الكنيسة والأب بولس بباوي الراعي المساعد والأب يوحنا زكريا.