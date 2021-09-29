الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

السفير الباباوى بمصر يرأس احتفالات القديس فرنسيس 4 أكتوبر

رهبان فرنسيسكان
رهبان فرنسيسكان

يحتفل إقليم العائلة المقدسة للرهبان الفرنسيسكان في مصر، برئاسة الأب مراد مجلع بعيد القديس فرنسيس الأسيزي يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بحضور السفير الباباوي الفاتيكاني نيقولاوس هنري، بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة.

وعلى صعيد آخر، ترأس نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية قداس المناولة الاحتفالية لتسعة عشر من أبناء وبنات كنيسة القديس إسطفانوس والعذراء مريم بشرا الخيمة.

كان في استقبال نيافته القمص مرقس لطفي راعي الكنيسة والأب بولس بباوي الراعي المساعد والأب يوحنا زكريا.

رهبان فرنسيسكان رهبان فرنسيسكان

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