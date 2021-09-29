وصول فاروق فلوكس لحضور ندوه في المهرجان القومي للمسرح بالأوبرا (صور)

وصل الفنان القدير فاروق فلوكس إلي قاعة المجلس الأعلي للثقافة داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك من أجل حضور ندوة تكريمه من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر.

يشهد اليوم الثانى من المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة، (دورة الكاتب المسرحي المصري) برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياته حتى 9 أكتوبر المقبل، انطلاق المحاور الفكرية والندوات، وورش التمثيل والإخراج، وعرض 9 عروض مسرحية.

ويشهد اليوم انطلاق فعاليات المحاور الفكرية والندوات، بإقامة جلستين فكريتين الأولى تبدأ من الحادية عشرة وحتى الواحدة ظهرًا، و تدور حول المسرح الشعري ويتحدث فيها الدكتور أسامة أبو طالب، ونصوص المسرح الغنائي ويتحدث فيها الدكتور مصطفى سليم، والتراجيديا وتتحدث فيها ياسمين حسيب، أما الجلسة الثانية فتبدأ من الواحدة والنص ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، وتدور حول الكوميديا ويتحدث فيها كلا من الدكتورة إيمان عز الدين، والفنانة ليلت فهمي والميلودراما، ويتحدث فيها كلا أحمد الحناوى، والدكتورة أسماء بسام.

الندوة

يعقب المحاور الفكرية انطلاق ورشتين ضمن ورش المهرجان لهذا العام، الأولى ورشة التمثيل التي يقدمها الفنان القدير أحمد مختار، في الثانية ظهرا، والثانية تبدا فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وهي ورشة الإخراج التي يقدمها المخرج المسرحي الكبير عصام السيد.

ويشهد اليوم الثاني للمهرجان أيضا إعادة عرض مسرحية "فريدة" من إنتاج البيت الفني للمسرح، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى فى السادسة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وعلى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة أيضا، يعرض فى السابعة والنصف مساء العرض المسرحي "أحدب نوتردام" من إنتاج البيت الفني للمسرح، عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الفرنسي فيكتور هوجو، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

الندوة

ويعرض فى السادسة مساء على مسرح العرائس، العرض المسرحى "لكنها تدور" إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، تأليف بيتر إسكندر وإخراج عمرو صلاح الدين، وفى تمام الثامنة مساء يعرض على مسرح المتروبول العرض المسرحى "أحدهم" إنتاج المعهد العالى للفنون السرحية فرع الإسكندرية، وهو من تأليف محمد عبد المولى، وإخراج محمد عماد.

ويعرض فى السادسة مساء على الجامعة الأمريكية بالفلكي، العرض المسرحي "هنا القاهرة" (من عروض المسرح المستقل)، تأليف وإخراج رشا الجمال، ويعرض فى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية يعرض العرض المسرحي "التجربة الدنماركية" (من عروض المسرح المستقل)، وهى من نتاج ورشة ارتجال قام بصياغتها وكتابتها وإخراجها صلاح إيهاب.

وعلى مسرح الهوسابير برمسيس يعرض فى التاسعة والنصف مساء العرض المسرحي "أنا مش مسئول" (من عروض المسرح الخاص)، وهو معالجة عن فيلم "the producers" من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وفى العاشرة مساء يعرض العرض المسرحي "ديجافو" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وهو تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

وعلى مسرح الشباب العائم بالمنيل، يعرض فى العاشرة مساء العرض المسرحى "الجانب الآخر" إنتاج وزارة الشباب والرياضة، إخراج هانى رابح.

وتستمر فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الرابعة عشرة التى تحمل اسم "الكاتب المسرحى المصرى" حتى التاسع من أكتوبر المقبل.