الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

التنظيف العميق والترطيب.. أسرار كايلي جينير للحفاظ على بشرتها

كايلي جينير
كايلي جينير

شاركت فنانة تليفزيون الواقع الأمريكي والموديل العالمية ورائدة الأعمال، كايلي جينير، جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام روتين جمالها الليلي البسيط مع دعاية لمنتجاتها من خط انتاج شركتها للتجميل Kylie Skin.

وحسب موقع insider يتكون روتين رائدة التجميل من 4 منتجات فقط، منظف للمكياج وغسول للوجه وكريمان مرطبان للبشرة يختلف استخدام كل منهما.

تبدأ جينر بتنظيف بشرة وجهها جيدا وبتجريدها من جميع المنتجات الموجودة عليه باستخدام المنظفات التي تحتوي على زيت الزيتون فهي مفيدة لإزالة مستحضرات التجميل المقاومة للماء مثل كريم الأساس والماسكارا دون الحاجة إلى فرك البشرة، والتي قد تكون قاسية على البشرة.

وقالت جينر لمتابعيها: "لقد غيرت المستحضرات التي تحتوى على زيوت طبيعية مثل هذه كل شيء". 

وبمجرد إزالة المكياج تستخدم جينير غسول الوجه Kylie Skin Foaming، لتقوم بتنظيف بشرتها بعمق من جميع الشوائب العالقة فيها، ثم تضع نوعين من الكريم المرطب أحدهم مزود بفيتامين C وفيتامين D والآخر مزود بكبسولات فيتامين E مع خلاصة الشاي الأخضر وزيت الورد وزيت اللوز المر.

فضلا عن تكوينهم من حمض الهيالورونيك وهو أحد المكونات التي توجد غالبًا في الكريمات والمرطبات المستخدمة لحبس الترطيب والحفاظ على توازن البشرة ويوصي به جميع خبراء التجميل حول العالم لانه يعمل على منع الشيخوخة المبكرة. 

أخبر أطباء الأمراض الجلدية سابقا في العديد من البرامج التلفزيونية مع كايلي جينير أنهم يوصون باستخدام مصل فيتامين C لتفتيح البشرة حيث يعمل فيتامين C على تفتيح البقع الداكنة وفرط التصبغ، وهو أيضًا عنصر شائع يستخدم لمنع الشيخوخة المبكرة على البشرة وخاصة بشرة الوجه .

في حين أن كايلي جينر تتبع روتين بشرة بسيط ، إلا أنه به جميع الخطوات الأساسية التي يجب أن يتكون منها روتين الجمال: وهى التنظيف والترطيب وخلاصة الفيتامينات والزيوت الطبيعية.

كايلي جينير التجميل تلفزيون الواقع الامريكي كريم الأساس الماسكارا البشرة

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وائل لطفي

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