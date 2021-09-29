وحيد ممدوح يُطرب جمهور الأوبرا ويرفع لافتة كامل العدد (صور)

أحيا عازف الجيتار وحيد ممدوح، واحدة من أقوى حفلات الأوبرا هذا الموسم، وسط حضور جماهيرى ضخم، على المسرح الصغير بدار الاوبرا، بعد غياب 3 سنوات منذ أن قدم آخر حفلاته بمسرح المانسترلى عام 2018.

ورفع الحفل شعار كامل العدد فى شباك التذاكر، وقدم خلاله باقة من المقطوعات الموسيقية التى قام بإعادة توزيعها لأشهر الملحنين والمطربين فى الوطن العربى من خلال مختارات من الأغانى القديمة والحديثة، والتى أبدى الجهور إعجابه بها بل وطالبه بإعادة تقديم بعض المقطوعات التى سبق وقدمها فى حفلات أخرى من قبل.

وحيد ممدوح

وبدأ الحفل بتقديم موسيقى فيلم "اللمبى – اللى بالى بالك" والذى أكد فى بداية الحفل إنها من أكثر المقطوعات الموسيقية صعوبة قدمها فى هذا الحفل، وقال: "موسيقى فيلم اللمبى من أصعب المقطوعات الموسيقية التى ستقدم اليوم، ولكن لأن لفرقة المتواجدة معى على المسرح من وحوش الموسيقى فلقد أستطاعوا تقديمها بكل اتقان".

وقدم وحيد خلال الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية منها "بكرة يا حبيبى" من ألحان كمال الطويل والتى تغنت بها وردة فى فيلم "حكايتى مع الزمان" وهى من كلمات عبدالرحيم منصور، وموسيقى "حارة السقايين" ألحان منير مراد وتغنت بها شريفة فاضل وقدم لها محمد منير نسخة موسيقية جديدة، وهى من كلمات حسين السيد، و"حرمت أحبك" من ألحان صلاح الشرنوبى، وتأليف عمر بطيشة، وموسيقى عمر خيرت لمسلسل "البخيل وأنا" و"ثلاث دقات" لأبو، و"لوعلى قلبى" من ألحان نادرو نور وغناها فضل شاكر، "أنا وأنت وبس" لفريد الأطرش "وأسمر يا أسمرانى" من ألحان كمال الطويل والتى غناها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ فى فيلم الوسادة الخالية وهى من كلمات إسماعيل الحبروك، و"بالبنط العريض" وهى من ألحان وغناء حسين الجسمى وكلمات أيمن بهجت قمر، وأخيرًا "مصطفى يا طصطفى" والتى أعلت وحيد فى الحفل إنها واحدة من روائع الملحن العظيم محمد فوزى.

وحيد ممدوح

وبدأ وحيد ممدوح بالعزف على الجيتار فى سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن فى العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى فى الأكاديمية الملكية البريطانية فى الجيتار الكلاسيكى، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات فى العالم "Alhambra" فى أسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم وردة الجزائرية، ميادة الحناوى، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسى عجرم، وشيرين عبدالوهاب وغيرهم.