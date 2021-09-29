محافظ مطروح يتفقد مدرسة «أولاد هيوب» للتعليم المجتمعي

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مدرسة أولاد هيوب للتعليم المجتمعي بمدينة مرسى مطروح، إحد مدارس التعليم المجتمعي البتابعة لمؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة النهوض بالتعليم وبناء الإنسان المصري، ودعم وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص تعليمية لكافة الأطفال ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بتفقد هذه المدرسة التي تقع في قلب الصحراء وتقوم بخدمة بعض أهالي مطروح، مشددًا على أهمية إقامة المدارس المجتمعية التي تعود بالنفع على الأهالي وتوفر فرص تعليمية جيدة للطلاب بالقرب من محل إقامتهم، بما يساعد في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وخاصة للفتيات.

واستمع محافظ مطروح لبعض الفقرات التي قدمها طلاب المدرسة من فقرات مسرحية وإنشاد وإلقاء شعر.

كما استمع لشرح من الميسرات حول سير اليوم الدراسي، حيث شاهد بعض الأنشطة التي يمارسها الطلاب، وأبدى سعادته الكبيرة بالمستوي الذي ظهر بها الطلاب، والذي يعد أحد ثمار وإنجازات التعاون بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير.

وكلف المحافظ مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، بدراسة إمكانية إنشاء مدرسة تعليم أساسي لخدمة الطلاب في تلك المنطقة استجابة لرغبة الطلاب لاستمرار تواجدهم داخل المنظومة التعلمية ومواجهة الحد من التسرب.

وقدم المحافظ الشكر لمؤسسة "مصر الخير "وعلي رأسها الدكتور علي جمعة والقائمين علي العمل بها، قائلاً "مصر الخير" دائما تقدم الخير لأهالي مطروح، مؤكدًا سعادته بتفقد المدرسة وتواجده بين الطلاب، وكذلك فخره بالمستوي التعليمي الراقي الذي ظهر به الطلاب ويضاهي اي مدرسة تعليم أساسي سواء كانت تجريبية أو خاصة.

وأشار إلى أن أوجه التعاون بين المحافظة ومؤسسة "مصر الخير" متعددة وكثيرة ولا تتوقف عن حد مدارس التعليم المجتمعي، بل يمتد ليشمل تقديم المساعدات الإنسانية في قطاعات الصحة والتعليم ورفع كفاءة المنازل وحفر الآبار وتجهيز العرائس ودعم شركة المياه وتطوير الحضانات وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وأدوات تطهير وتعقيم وأجهزة تنفس صناعي ومحو الأمية.

وأوضحت نهاد مجدي مدير قطاع التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي للأطفال المتسربين من التعليم في مختلف المناطق المحرومة لهم والمساهمة في إنشاء منظومة تعليمية متطورة تبني جيلًا مبتكرًا مبدعًا منتجًا منافسًا.

وأضافت أن محافظة مطروح تضم 98 مدرسة تعليم مجتمعي، تضم 3777 طالبا وطالبة، منهم 2051 من الإناث، و 1726 من الذكور موجهه الشكر الي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي دعمها اللامحدود لكافة مجالات وقطاعات التنمية بمؤسسة" مصر الخير" وبصفة خاصة قطاع التعليم، مشيرًة إلي أن الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي ساهم بشكل كبير في نجاح المشروع والتوسع فيه، فضلًا أن هذا الدعم كان له مردود إيجابي في نفوس الطلاب والطالبات، وشجعهم علي الالتحاق بتلك المدارس والاستمرار فيها.

ولفت الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إلى أن التعليم المجتمعي يتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلى 14 عامًا بالمناطق المحرومة.

وأوضح أنه أحد صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم في سن الإلزام المدرسي خصوصا الفتيات بالذهاب إلى المدرسة.

ولفت إلى أن الأطفال يقبلون في الصفوف الدراسية المختلفة تبعا لقدرتهم الدراسية والتعليمية وينتقلون بين الصفوف تبعا لسرعة تقدمهم الدراسي وبدون معوقات إدارية.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير تدخلت للاسهام فى حل مشكلة التسرب من التعليم، حيث بدأت بفتح 82 مدرسة عام 2010 ووصل عدد مدارس التعليم المجتمعي عام 2021 لنحو 1012 مدرسة، موزعين في11 محافظة، تضم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة 60 % منهم من الفتيات، بواقع 61 مدرسة بمحافظة أسوان تضم 1640 طالبًا وطالبة، و75 مدرسة في محافظة الأقصر تضم 2125 طالبًا وطالبة، و99 مدرسة في قنا تضم 2809 طلاب، و177 مدرسة في سوهاج تضم 5231 طالبًا وطالبة، و187 مدرسة في أسيوط تضم 6147 طالبًا وطالبة، و91 مدرسة في المنيا تضم 2673 طالبًا وطالبة، و87 مدرسة في بني سويف تضم 2583 طالبًا وطالبة، و82 مدرسة في الفيوم تضم نحو 2498 طالبًا وطالبة، و54 مدرسة في كفر الشيخ تضم 2015 طالبًا وطالبة، و مدرسة في الغربية تضم 35 طالبًا وطالبة، و 98 مدرسة في مطروح تضم 3956 طالبًا وطالبة.