الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قصف قرية شمال شرق نيجيريا وقتل عشرات المدنيين

قصف
قصف

ذكر مصدران في تصريح لوكالة "رويترز"، أن سلاح الجو النيجيري قصف قرية في شمال شرق البلاد، مما أدى إلى مصرع عشرات المدنيين.

ولم يرد سلاح الجو على طلبات متكررة للتعليق.

و جاء الحادث بعد شهرين من بيع الحكومة الأمريكية 6 طائرات مقاتلة "إيه-29 سوبر توكانو" لنيجيريا لمساعدتها في حربها على الزمر الإرهابية.

وقال مصاب في الواقعة يدعى حسيني، تحدث لـ"رويترز" شريطة تعريفه بالاسم الأول فقط، إن طائرتين قصفتا سوقًا للأسماك في قرية دابان ماسارا يوم الأحد.

و أضاف "حسيني" الذي أصيب في ساقه: "قتل في الحال ما لا يقل عن 50 شخصًا.. منهم صديقي الذي لم يمض على زواجه سوى ثلاثة أسابيع".

و قال شاهد آخر رفض الكشف عن هويته: "إن السكان المحليين يمارسون الصيد على الرغم من حظر الجيش لهذه التجارة لمزاعم عن إسهام بيع الأسماك في تمويل ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم "داعش".

وأضاف أنه رأى ما لا يقل عن 60 جثة بعد الغارة الجوية.

ومضى يقول: "هم أناس أبرياء مثلنا يعتمدون على الصيد للعيش.. خطأهم أنهم كانوا يصطادون في منطقة حظرت قوات الأمن الصيد فيها".

وأكد تقرير أمني للأمم المتحدة الضربة، قائلًا إن صيادًا قتل، وأُصيب 6 آخرون.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث يمكن أن يؤثر على شراء نيجيريا ست طائرات أخرى "إيه-29 سوبر توكانو" من واشنطن.

ووافقت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات لنيجيريا عام 2017، مفعلة عقدًا جمدته إدارة الرئيس باراك أوباما بعدما قصف سلاح الجو النيجيري مخيمًا للاجئين قتل ما يصل إلى 170 مدنيًا.

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