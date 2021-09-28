الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة السويس تستعد لمجابهة الأمطار والسيول

اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس لمجابهة السيول

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لمجابهة الأمطار والسيول والوقوف على جاهزية جميع الجهات المعنية في حالة حدوث أي سقوط أي سيول، بحضور نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمديريات والجهات المعنية وإدارة الأزمات بالاستعداد لأي طوارئ أو كوارث تحدث عند بدء موسم الأمطار والسيول من خلال جاهزية الاجهزة والمعدات والسيارات وجميع فرق الاغاثة والطوارئ والتأكيد على تطهير جميع بالوعات صرف مياه الأمطار  بالشوارع بصفة دورية والتأكد من وجود أغطية لغرف تفتيش الصرف الصحي المنتشرة بالشوارع .

كما أكد المحافظ على سرعة تشكيل لجنة من مدير إدارة الأزمات ولجان المتابعة بالمرور على مخرات السيول بالمحافظة على مستوى جميع الأحياء وعددها 11 مخراً  للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لموسم السيول والأمطار . 

وأشار المحافظ إلى أنه جاري العمل علي تطوير طريق السخنة ورفع كفاءة مخرات السيول ومخر سوميد المتصل بالمنطقة الاقتصادية لتفادي اي مخاطر من السيول وتأثيرها على حركة الطريق، مؤكدا انه تم الانتهاء من تدبيش طريق مخر سيل وادي الدوم وتطهير مخر ابو الدرج ومخر الامارتية وعدد من المخرات على مستوى الأحياء . 

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اجتماع محافظ السويس لمجابهة السيول

وأكد المحافظ على استعداد القرى السياحية بمنطقة السخنة بحي عتاقة بمعداتها وأدوات الاغاثة للتعامل مع أي حالات طارئة .

كما كلف مدير التضامن الاجتماعي بالالتزام بالخطة الموضوعة للتعامل مع الكوارث الناتجة عن السيول بتوفير مهمات الاغاثة ومخيمات الإيواء، مؤكدا على تشكيل لجنة من إدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على مدى صلاحية وجاهزية مهمات الاغاثة والمرور علي المدارس المجهزة لاستقبال حالات الطوارئ ومدى توافر العدد المناسب من الأسرة لاحتواء الأزمة المحتملة، مشيرا إلى استعداد مراكز الشباب لاستقبال الحالات وتواجد عدد من الشباب المتطوع للتعاون مع الاجهزة التنفيذية في إدارة واحتواء الأزمة . 

ووجه المحافظ مدير عام مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوي لاستقبال أي حالات قد تنتج عن كارثة السيول بأطقم طبية متحركة للتعامل مع الموقف في مكانه واغاثة المصابين في أماكن تواجدهم وتجهيز السيارات بالمعدات والاجهزة الطبية المطلوبة مع استعداد المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية أو إصابات في حالة حدوث سيول .

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اجتماع محافظ السويس لمجابهة السيول

كما أكد على دور الجمعيات الأهلية في التنسيق العرضي مع رؤساء الأحياء وباقي الجهات وأداء العمل بالشكل المطلوب لتحديد الاحتياجات المطلوبة والمشاركة المجتمعية في مواجهة السيول .

وأكد المحافظ على عمل اصطفاف لكافة المعدات والأجهزة والمهمات فرق المشكلة كل في مكانه والتفتيش علي جاهزية المعدات والاجهزة بالأحياء الخمسة.

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اجتماع محافظ السويس لمجابهة السيول


من ناحية أخرى أكد المحافظ على مدير مديرية الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المتحور وذلك بتوجيه عدد من الفرق الطبية لتطعيم جميع الشركات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية وفرق اخري لشركات البترول لاستكمال تطعيم العاملين بالتربية والتعليم وهيئات التدريس بالمدارس قبل بداية العام الدراسي. 

كما أكد على مدير المرور بعمل حملات مكثفة  ودوريات علي طريقي السخنة والادبية لمنع حوادث الطرق وضبط الحالة المرورية كما أكد علي إزالة التعديات ومنع وقوف سيارات النقل بالطرق الرئيسية. 

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اجتماع محافظ السويس لمجابهة السيول


وأكد صقر علي شركات البترول برفع كفاءة المنطقة عند مركز تدريب البترول والمنطقة حول الشركات عند مدخل المحافظة وإزالة التعديات والاشغالات أمام الشركات حفاظا علي الشكل الحضاري والائق بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام واللواء ايمن عبد الحميد مساعد مدير الأمن واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس محمد عبد الله رئيس المنطقة الجغرافية للبترول والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات البترول ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات المعنية.  

السويس استعدادات مجابهة السيول الامطار

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