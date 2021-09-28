ليبيا وأمريكا تبحثان أوجه التعاون الأمنى والعسكرى المشترك بين البلدين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، "ستيفين تاونسند" والوفد المرافق له، في طرابلس لبحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي في بيان مساء اليوم، أن الاجتماع ناقش أيضا جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي بجانب الاجتماع ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

وحضر الاجتماع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" بحسب البيان.

أمريكا تتمسك بخروج جميع القوات الأجنبية

وفد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، تمسكها بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان اليوم، بأن اجتماع اليوم المنعقد حضوريا للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في طرابلس بمشاركة الجنرال تاونسند والسفير ريتشارد نورلاند خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني.

وأضاف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية".