الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المبعوث الأوروبي للمناخ يزور القاهرة الأسبوع المقبل

فرانس تيمرمانس
فرانس تيمرمانس

يصل فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المبعوث الأوروبي للمناخ المسئول عن تنفيذ الاتفاق الأخضر الأوروبي إلى القاهرة، الإثنين المقبل، في زيارة تستمر لمدة يومين يشارك خلالها في الاجتماعات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط ​​في القاهرة.


وذكر وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تيمرمانس سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسئولين المصريين، مشيرًا إلى أن المسئول الأوروبي، الذي تم اختياره مؤخرًا كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في قبل مجلة التايم لعام 2021، والذي يشغل منصب مبعوث الاتحاد الأوروبي للمناخ، قضى الأسابيع الأخيرة التي تسبق انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ "COP26" في جلاسكو في دفعة أخيرة لتحقيق أقصى قدر من الطموح العالمي.


وأوضح وفد المفوضية أن المسئول الأوروبي قاد عمل الاتحاد بشأن قانون المناخ الذي تم اعتماده مؤخرًا، والذي جعل هدف الحياد المناخي لعام 2050 للاتحاد الأوروبي مطلبًا قانونيًا.. وفي يوليو قدم حزمة من 13 اقتراحًا قانونيًا متميزًا في مجالات الطاقة والنقل والضرائب والانبعاثات للتأكد من أن الاتحاد الأوروبي يحقق أهدافه.

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وائل لطفي

الدوغرى

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