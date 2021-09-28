الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

عقب انتهاء جولته الميدانية لقرى حياة كريمة بمركز نصر النوبة فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي المحليات بزيارته لمركز كوم أمبو بعد تغيير خط سيره أثناء عودته لمدينة أسوان، حيث قام المحافظ بتفقد الشوارع الداخلية َوالأحياء السكنية. 

فيما استدعى اللواء أشرف عطية المسئولين بعد تواجده بالمدينة، كما تفقد اللواء أشرف عطية مدرسة النجاجرة الابتدائية المشتركة حيث شهد قيام مدير المدرسة وبعض العاملين بأعمال الصيانة البسيطة من تجهيز وإعداد اليافطة الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات. 

IMG-20210928-WA0033
جولة محافظ أسوان 

وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب قرر أشرف عطية إثابتهم بصرف 20 ألف جنيه لاستكمال التجهيز والإعداد للعام الدراسى الجديد منهم ألفين جنيه لمدير المدرسة علاء الدين عبد الفضيل ، فضلًا عن قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بدراسة طرح المدرسة للصيانة الشاملة. 

وفى نفس الجولة الميدانية أعطى أشرف عطية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو باستمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتى كان من بينها اليوم حملة نجحت في رفع 35 حالة إشغال بحى وسط المدينة.

IMG-20210928-WA0030
جولة محافظ أسوان 

 

وشدد محافظ أسوان على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، حيث كان أخرها رفع 135 طن من حى وسط وجانبى جسور ترعة كاسل وتحويلهم للمدفن المحكوم ، كما وجه محافظ أسوان بسرعة طرح مشروع إنشاء مجمع مواقف السيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والمخطط إقامته على مساحة 17 ألف م2 شرق ترعة كاسل ليستوعب حوالي 450 سيارة ميكروباص سيسرفيس من أجل القضاء بشكل جذري على الاختناقات المرورية والمواقف العشوائية للسيرفيس داخل المدينة.

IMG-20210928-WA0032
جولة محافظ أسوان 

جدير بالذكر أن واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وقام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم نحو ١٤٤ ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.

أسوان محافظ أسوان المسئولين كوم امبو حياة كريمه 20 ألف جنيه الثواب والعقاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

وفد هندسي مصري ينفذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

أول تحرك من وزير الري لتنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة التعديات

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

السيسى ينيب قائد الجيش لوضع إكليل زهور على ضريح جمال عبدالناصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 31

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى

مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بجنين