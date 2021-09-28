محافظ أسوان يقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة

عقب انتهاء جولته الميدانية لقرى حياة كريمة بمركز نصر النوبة فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي المحليات بزيارته لمركز كوم أمبو بعد تغيير خط سيره أثناء عودته لمدينة أسوان، حيث قام المحافظ بتفقد الشوارع الداخلية َوالأحياء السكنية.

فيما استدعى اللواء أشرف عطية المسئولين بعد تواجده بالمدينة، كما تفقد اللواء أشرف عطية مدرسة النجاجرة الابتدائية المشتركة حيث شهد قيام مدير المدرسة وبعض العاملين بأعمال الصيانة البسيطة من تجهيز وإعداد اليافطة الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات.

جولة محافظ أسوان

وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب قرر أشرف عطية إثابتهم بصرف 20 ألف جنيه لاستكمال التجهيز والإعداد للعام الدراسى الجديد منهم ألفين جنيه لمدير المدرسة علاء الدين عبد الفضيل ، فضلًا عن قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بدراسة طرح المدرسة للصيانة الشاملة.

وفى نفس الجولة الميدانية أعطى أشرف عطية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو باستمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتى كان من بينها اليوم حملة نجحت في رفع 35 حالة إشغال بحى وسط المدينة.

جولة محافظ أسوان

وشدد محافظ أسوان على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، حيث كان أخرها رفع 135 طن من حى وسط وجانبى جسور ترعة كاسل وتحويلهم للمدفن المحكوم ، كما وجه محافظ أسوان بسرعة طرح مشروع إنشاء مجمع مواقف السيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والمخطط إقامته على مساحة 17 ألف م2 شرق ترعة كاسل ليستوعب حوالي 450 سيارة ميكروباص سيسرفيس من أجل القضاء بشكل جذري على الاختناقات المرورية والمواقف العشوائية للسيرفيس داخل المدينة.

جولة محافظ أسوان

جدير بالذكر أن واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وقام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم نحو ١٤٤ ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.