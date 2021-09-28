13 أكتوبر.. نقيب المحامين يعلن عن تنظيم الملتقى العربى للغة والمحاماة

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بشأن تنظيم الملتقى العربي للغة والمحاماة، معلنا الموافقة على عقد وافتتاح الملتقى التدريبي العام الثاني للمحامين لعام ٢٠٢١ تحت عنوان الملتقى العربى للغة والمحاماة ، بمعهد المحاماة بالنقابة العامة ٢٠٢١ بمدينة القاهرة ، والمقرر انعقاده يوما الأربعاء والخميس الموافقين يومي ١٣، ١٤ من شهر أكتوبر ٢٠٢١ ميلادية.

ويلقي رجائي عطية، الكلمة الافتتاحية، في حضور ضيف الملتقى الرئيسي الشاعر الكبير فاروق جويدة.

ويتضمن الملتقى محاور، تأتي كالتالي:

يوم الأربعاء 13 أكتوبر:

ويحاضر في هذا اليوم كل من:

١ - الأستاذة الدكتورة هدى عطية الأستاذ بكلية الآداب - جامعة عين شمس ، وعضو اتحاد الكتاب حول موضوع: فلسفة اللغة العربية ودور القانون في حماية اللغة.

٢ - محمود سلامة ؛ المحامي بالاستئناف العالي والخبير اللغوي، حول موضوع اللغة بين التاريخ والمنطق والتعبير.

أمااليوم الثاني الخميس ١٤ أكتوبر، فيحاضر في هذا اليوم كل من:

١ - الدكتور حد الحسيني المحامي بالنقض، حول موضوع أصول لغة القانون ومعالجة الأخطاء الشائعة

٢ - إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض، حول موضوع فن صياغة صحف الدعاوى والمذكرات والطعون.

ويتولى حسين الجمال، الأمين العام ومقرر معهد المحاماة؛ بالتعاون مع المكتب الفني لنقيب المحامين، ترتيب اللازم تنظيميا وفنيا وإداريا للإعلان عن تفاصيل وشروط اشتراك المحامين، على أن تكون أولوية الاشتراك والحضور لشباب المحامين.

فيما أصدرت الأمانة العامة بنقابة المحامين، برئاسة حسين الجمال، قرارًا بغلق إدارتي العلاج والمعاش لمدة يومين، بداية من غدٍ الأربعاء الموافق 29/09/2021، نظرًا لوجود 3 حالات كورونا.

وجاء نص القرار كالتالي:

تقرر غلق إدارتي العلاج والمعاش، نظرًا لوجود 3 حالات كورونا، لمدة يومين اعتبارًا من الأربعاء الموافق 29/09/2021، ومقرهما 5 شارع 77 متفرع من شارع 9 المعادي.