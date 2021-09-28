«الجمهورية»: الحفاظ على الأرض الزراعية أساس استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الحفاظ على الأرض الزراعية وزيادة رقعتها، أساس استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، فالأرض الزراعية هي المستقبل، وهي بمثابة سلة الغذاء الأساسية، مشددا على أن الدولة لن تقبل بأي تعديات على الأرض الزراعية، و ستواجه كل حالات التعدي بمنتهى الحزم والحسم و الردع، و سيتم وقف الدعم التمويني و الخبز لكل من يتعدى الأراضي الزراعية.



و أوضحت "الجمهورية" - في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان (إجراءات رادعة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية) - أنه وفي إطار اهتمام الدولة بالأراضي الزراعية، تجرى عملية استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية على قدم وساق، و هذا الإطار، جاء افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر، و هي الأضخم من نوعها في العالم، و تمثل المحطة بإنجازها وافتتاحها مصدرا للفخر و الاعتزاز لكل مصري، حيث تم تنفيذها بأيدٍ مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية.



وأضافت الصحيفة أنه و في هذا الصدد، يجرى العمل على قدم و ساق لتطوير المنشآت المائية بالكامل و شق الترع للحيلولة دون أن تؤثر أي تعديات على استفادة المزارعين من تدفق المياه وتسهيل عمليات الري و الزراعة و تحقيق الهدف المنشود.



وأكدت (الجمهورية) أن حماية الأرض الزراعية من التعديات و الحفاظ على المجاري المائية و عدم التعدي على المجاري المائية، واجب قومي والتزام وطني يجب أن يحرص عليه الجميع

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وتابعت: إنه في هذا الإطار، جاءت الإجراءات الرادعة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية، و ستواجه عمليات التعدي بكل حزم و حسم لتنتهى كافة التعديات خلال 6 أشهر على أكثر تقدير من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية و تنميتها.