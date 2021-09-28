عادات تساعدك على التواصل بشكل أفضل مع الآخرين

تحتاج القيادة إلى شدة وحزم في بعض الأحيان، فالوصول لدرجة عالية في التطور الوظيفي من الامور التي لا تأتي بشكل سهل، حيث أنها تحتاج إلى مهارات في التعامل مع الاخرين.

وإذا كنت تريد تدريب نفسك على كيفية أن تكون حازمًا، فمن الأفضل أن تبدأ مبكرًا، ففي السطور التالية سلط خبراء التنمية البشرية بموقع "yourtango" الضوء على العادات التي تجعلك حازمًا مع الاخرين، فكلما كنت حازمًا أكثر ، كلما أصبحت أكثر احترامًا .

وضع الحدود مع الأخرين:

الشخص الحازم قادر على وضع الحدود بنبرة معقولة وواضحة، حيث يعرف الأشخاص الحازمون بالضبط ما يشعرون بالراحة عند القيام به وما لا يفعلونه، فليس لديهم أي مشاكل في قول لا للأشخاص الغير جيدين.

وقد يشعر الشخص الذي يكافح من أجل وضع حدود بالذنب وهو يخذل الناس، فإذا كنت تحاول أن تتعلم أن تكون أكثر حزمًا، فإن وضع الحدود يعد بداية جيدة، لتحقيق الهدف المرجو، بالإضافة إلى الحفاظ على الهيبة والسيطرة بالعمل أو مع الاخرين.

الوقوف بشكل مستقيم:

عندما يتعلق الأمر بالتواصل الحازم، فإن لغة الجسد هي كل شيء، فهناك طريقة أخرى رائعة لممارسة التواصل الحازم هي العمل على وضعيتك، فلغة الجسد تعبر بشكل كبير عن شخصيتك، كما أنها طريقة فعالة في إرسال الكثير من الرسائل للآخرين بدون التفوه بكلمة.

تقديم الحلول:

التزم بالحقائق، وابتعد عن العاطفة، الشخص الحازم والقائد هو الأفضل بمجاله، وهذا لن يتحقق إلا بترك البصمة الوظيفية والتي تتمثل في المشاركة في إيجاد الحلول للمشكلات الصعبة، وعدم التكاسل والتخاذل.

حافظ على تعبيرات وجه محايدة:

الانطباع الأول يدوم، لذا ينصح خبراء التنمية البشرية، بضرورة الحفاظ على تعبيرات الوجه المحايدة وعدم الإنحياز لطرف عن الأخر، فالعدل في المعاملة سمة يتسم بها الشخص الحازم.