محافظ الشرقية يتفقد مصانع جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية

قال المهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توجه لزيارة المنطقة الصناعية ببلبيس، برفقة اللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية.

وأضاف «الغزالي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه خلال الزيارة تم متابعة سير انتظام العمل بأحد المصانع العاملة في مجال تصنيع الأغذية، وتفقد أقسام المصنع للإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المصنعة، وإلتزام العاملين بتطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة والسلامة والصحة المهنية.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه تم مناقشة المستثمرين التحديات التي تواجههم، وبالفعل تم حل بعض التحديات، متوجهًا بالشكر إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات تساهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتحسين مستوى الاقتصاد المصري بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن.

وتوجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمدينة العاشر من رمضان لتفقد منطقة الـ710 فدان، والتي تشهد أعمال قطع وتسوية للأرض والمخصصة لإقامة مجمعات صناعية عليها، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال لدفع عجلة الاستثمار ولخلق فرص جادة للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة البلاستيك بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة سير انتظام العمل بها، مؤكدًا أن مدينة العاشر من رمضان تُعد أكبر قلعة صناعية بمصر، وتضم العديد من المصانع والشركات يعمل بها الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

جدير بالذكر، أن منطقة بلبيس الصناعية تحتوي على أكثر من 400 مصنع بحجم عمالة تصل إلى 7 آلاف عامل، وتشتمل على جميع الصناعات، مثل الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والكهربائية، فضلًا عن المصانع الخاصة بمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.