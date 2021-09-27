محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «أهلاً مدارس»

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المعارض التي تقام على أرض المحافظة تساهم في خفض الأسعار ويقبل للناس على شراء المستلزمات بأسعار تناسب الجميع، موضحًا أن معارض المستلزمات المدرسة "أهلًا مدارس" يجب أن تنتشر في كل المناطق.

وطالب المحافظ، سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين، وهشام خضير، رئيس الغرفة التجارية، وكافة الجهات القائمة على إنشاء هذه المعارض، بضرورة عمل أكثر من مكان في كل مدينة لهذه المعارض، على أن تكون جميع المنتجات تحمل شعار "صنع في مصر".

جاء ذلك الحولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم بمدينة طور سيناء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات.

ويقدم المعرض حقائب مدرسية وكراسات وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار أقل من السوق، وقرر المحافظ عمل أكثر من معرض في المدينة الواحدة وتخفيض الأسعار بنحو 20%.