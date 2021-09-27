الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فتحي عبدالوهاب يستعد لتصوير «وكالة الخرطوشي» لرمضان 2022

فتحي عبدالوهاب
فتحي عبدالوهاب

يستعد النجم فتحي عبدالوهاب للبدء في تصوير مشاهد مسلسله "وكالة الخرطوشي" الذي كان توقف عن تصويره منذ فترة طويلة، وعاد للاتفاق على تقديمه مجددا.

ويعقد الفنان فتحي عبدالوهاب خلال الفترة المقبلة جلسات عمل مع المخرج عادل الأعصر وباقي أبطال العمل للاتفاق على تقديم المشاهد المتبقية والتي سيكون أغلبها داخل القاهرة . 


ووضع المنتج اسم "وكالة الخرطوشي" كإسم مبدئي للعمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير  المشاهد المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لطرحه على الشاشات في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تفاضل الشركة المنتجة بين عدد من المنصات الإلكترونية والفضائيات لطرح العمل عليها ولكنها لم تستقر حتى الآن على الجهة التي سيطرح على شاشاتها العمل.

 
المسلسل تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر وهو من بطولة فتحي عبدالوهاب وأيتن عامر وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي.

خرطوش طرح القاهرة فتحي عبدالوهاب المنصات الإلكترونية أحمد فؤاد سليم فضائيات عادل الأعصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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