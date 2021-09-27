الجزائر تسجل 9 وفيات و155 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الإثنين، أنها رصدت 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 7 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 202 ألف و877.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بانخفاض حالة وفاة واحدة عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و786.

فيما أشارت الوزارة إلى تماثل 109 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 138 ألفا و852، بينما يتواجد 18 مريضًا في العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض بين يومين و14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.