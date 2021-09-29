الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لؤي سيد محامي في أحداث فيلم المحكمة

لؤي سيد
لؤي سيد

يشارك الفنان لؤي سيد في بطولة فيلم المحكمة امام غادة عادل وفتحي عبد الوهاب والمقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

ويجسد لؤي سيد شخصية محامي غير نزيه ضمن احداث الفيلم.

وطرحت الشركة مؤخرًا البوستر الدعائي للفيلم استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي وقام صناعه ببناء ديكور له فى مدينة الإنتاج الإعلامى يخص المحكمة التي تجري فيها أغلب أحداثه، حيث يتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة

الفيلم  يتناول قصه 9 قضايا أبرزها التفاصيل داخل المحكمة في اطار من الدراما الاجتماعية حتى يتم البث في حكمهم بآخر مشاهد العمل المنتظر عرضه   قريبًا بعدما انتهي مخرجه محمد أمين من مونتاجه بالكامل

يضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم منهم غادة عادل وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله وجميلة عوض نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وأحمد داش وميار السيد وسلوى عثمان وآخرون، وتأليف أحمد عبدالله، وهو من إنتاج أحمد السبكي.

الفنان لؤي سيد فيلم المحكمة امام غادة عادل شخصية محامي بدور العرض السينمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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