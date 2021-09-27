مكافأة لعمال «التجميل» في «نظافة القاهرة»

عقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة مؤتمرا مع الإدارة المركزية للتجميل وجميع العاملين بها من مهندسين وعمال ومشرفين بحديقة الورد شرق مدينة نصر اليوم.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وأكد رئيس الهيئة أهمية دور العمال وخاصة عمال التجميل، لأنهم الركيزة الأساسية للتجميل في الشارع من تقليم أشجار ونخيل وتجميل الحدائق وإظهار شوارع القاهرة بالمظهر اللائق الذي تستحقه.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وقدم الشكر والتقدير لهم على المجهود المبذول طوال هذا العام، وطلب المحافظة على المعدات الخاصة بقص النجيل وكل الأدوات الخاصة بالزراعة والتجميل.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

واستمع رئيس الهيئة إلى شكوى العمال المتمثلة في إيجاد وسيلة مواصلات لهم تنقلهم إلى نقاط الركوب الرئيسية إلى محافظاتهم ووعد بحلها.

وكلف الشرشابي، بصرف مكافأة مالية لعمال الإدارة المركزية للتجميل على مجهودهم المبذول في إظهار القاهرة بالمظهر اللائق بجميع المحاور والميادين والشوارع الرئيسية والحدائق، وتمنى لهم التوفيق والسداد.