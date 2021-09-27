الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام مؤتمر «تراث مدينة القاهرة» فى دار الكتب والوثائق القومية

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

اختتم منذ قليل، مؤتمر "تراث القاهرة بين الواقع والمأمول " الذي أقيم تحت رعاية. أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وإشراف أ.د. نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وترأس المؤتمر الدكتور أيمن فؤاد السيد أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية.

وكانت الفعاليات اليوم قد بدأت بأولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "تراث القاهرة بين الواقع والمأمول" المنعقد في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.  ورأس الجلسة الدكتور عبد الكريم جبل وتحدث فيها الدكتور عبد العزيز صلاح سالم رئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار -جامعة القاهرة ، والدكتور أيمن فؤاد السيد أستاذ الحضارة الاسلامية، والدكتورة جيهان حسن مدير فرع ثقافة القاهرة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

أما الجلسة الثانية فقد كانت برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق الأسبق. 

وتحدث في الجلسة محمد جمال مرتيني باحث سوري و رغدة نصر نزوري مفتش آثار القاهرة التاريخية، ومحمد مجدي الجزيري باحث ماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، والدكتور شريف الأنصاري كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية ، ود.محمد الديب رئيس الجمعية المصرية للأرابيسك ، و د.محمد سيد إسماعيل دكتوراه في التاريخ الإسلامي.

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صورة من المؤتمر

وسلط المؤتمر الضوء على تراث مدينة القاهرة الذى يرتبط بمجال اهتمام مركز تحقيق التراث بالهيئة، لذا خضعت بحوثه للتحكيم من قبل لجنة علمية رصينة ودارت محاوره حول: التراث المادي لمدينة القاهرة - التراث وترسيخ الهوية في  ظل التنمية المستدامة - التراث اللامادي لمدينة القاهرة.

وشارك في جلسات المؤتمر (26) من الباحثين والباحثات و ترأس جلساته العلمية الخمس نخبة من العلماء يشهد لهم بالنزاهة . 

 

جدير بالذكر أن موضوع هذا المؤتمر يواكب إعلان اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022.

وفي الختام قامت الدكتورة نيفين محمد موسى بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين واللجنة المنظمة.

الدكتورة نيفين موسى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تراث مدينة القاهرة بين الواقع والمأمول دار الكتب والوثائق القومية مؤتمر تراث مدينة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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