موقع تقديم الجامعات الأهلية 2021-2022 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية منذ انطلاق تنسيق الجامعات 2021، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة ممن اجتازوا امتحانات الدور الثاني .

رابط موقع تقديم الجامعات الأهلية 2021-2022

يستطيع طلاب الثانوية العامة ممن اجتازوا امتحانات الدور الثاني وطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة تسجيل رغباتهم عبر المواقع الرسمي الخاص بتنسيق الجامعات الأهلية (الملك سلمان، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة) من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك عقب إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل الرغبات حيث تساعد تلك البيانات الطلاب على اختيار الكليات المتاحة لهم حيث تكون الأفضلية وفقا لمجموع الطالب و شعبته الدراسية ووجود مكان شاغر له في الكلية الراغب في دراسة علومها والتخصص فيها خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022).

وتقدم طلاب الدور الأول بتسجيل رغباتهم عبر الموقع خلال الفترة من (31 أغسطس وحتى 9 سبتمبر) وظل باب التسجيل مستمر حتى ظهور نتيجة طلاب الدور الثاني.

موعد عقد اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للجامعات الأهلية

وفقًا للخريطة الزمنية لتقديم الجامعات الأهلية (الملك سلمان، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة) فإن موعد عقد اختبارات القدرات الإلكترونية الموحدة يومي الأحد والاثنين الموافقين 3 و 4 أكتوبر المقبل على أن يتم إعلان نتيجة الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر القادم عبر نفس الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم وذلك وفقا للخطة الرقمية التي تنتهجها الدولة للحد من التكدس والتزاحم في ظل اندلاع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور متحور الفيروس (دلتا بلس) الذي يعد هو الأسرع انتشارًا بين المواطنين.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

يمكن للطلاب المجتازين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاستعلام عن نتيجة التنسيق عبر رابط موقع تقديم الجامعات الأهلية 2021-2022 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-