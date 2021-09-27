مركز إبداع بيت الشعر يستضيف ملتقى شارع العامية.. الثلاثاء

يستضيف مركز إبداع بيت الشعر " بيت الست وسيلة " خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ملتقى شعر العامية والذي يحمل عنوان "شارع العامية "، وذلك في السادسة مساء أيام 28 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

و تقام الثلاثاء 28 سبتمبر أمسية شعرية يشارك فيها كلا من: محمود مسلم العمراني، حسنين السيد، ابراهيم ابو فايد المنصوري، عبد الله أبو شعيب، كامل العدوي، حامد عبد المعز، فضل محمد ابراهيم، عادل السيناوي، عماد البدوي، رامي عويس، أبو اليزيد جيفارا، عارف مصطفي .

الأربعاء 29 سبتمبر تقام أمسية شعرية يشارك فيها : وحيد وصفي، فوزي عيسى، آمال ناجي، عبد الرحيم الخطيب، أحمد جابر، عيد أبو حجاج، عصام رجب، اسلام شمس الدين، أحمد ابو العلا، عبد العزيز عادل، هبة علي، عاصم المراكبي، محمد عبد العليم، صفاء ابو صفيحة .

ويختتم الملتقى فعالياته في السادسة مساء الخميس 30 سبتمبر بمشاركات الشعراء : أمل عامر، مجدي عطية، وفاء أمين ، سامح العلي، جاسر جمال الدين، علاء دمال، روماني ابو السعود، هناء الوصيف، حسان البربري، محمد مصطفي، أمية مصطفي ، نجلاء السيد، مصطفي البحر .

بيت الست وسيلة

يقع بيت الشعر "بيت الست وسيلة" بمنطقة الأزهر ملاصقاً من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلاً واجهته الشمالية الشرقية ( الرئيسية) علي حارة الست وسيلة.

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664م) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير إلى أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيلة هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حالياً ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصى اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي إلى دركاه نصل منها إلى فناء سماوي ، يؤدي الى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي الى القاعة الكبرى وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005 ، ويمثل نموذجاً فريداً لعمارة المنازل في العصر العثماني .

وقد صدر مؤخراً قرار السيد وزير الثقافة بتخصيص هذا المنزل ليكون مقراً " لبيت الشعر العربى " ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يقدم من خلاله عديد من الفعاليات الثقافية والأدبية. وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكافة التجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عموماً.