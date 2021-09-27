النيابة تقرر حبس متهم بحيازته 750 جرام من الحشيش بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الاثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

البداية كانت عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع أثناء دورية أمنية من ضبط شخص يستقل دراجة نارية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزن 750 جرام وكمية من الهيروين زنة 209جراما، وفردى خرطوش ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم وهاتف محمول.

وبسؤاله أقرا بامتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، وأقر المتهم بحيازته المواد المخدرة مبررا ذلك بمروره بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.