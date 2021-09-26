الإمارات: تقديم 8.929 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، عن تقديم 8.929 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 19.856.161 جرعة، بمعدل توزيع 200.76 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إصابات كورونا في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 298 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 338.923 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 734.894 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالة وفاة جديدة، جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الإمارات 2.090 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 360 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 727.166 حالة.

تخفيض سعر فحص «كوفيد- 19»

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري «PCR» في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة، ليصبح سعره 50 درهمًا، مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوصات على المجتمع، وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتبارًا من 31/8/2021.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقًا للضوابط المحددة.