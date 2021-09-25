السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 35 ألفًا و819 حالة

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت:42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أنها سجلت 70 حالة شفاء، وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا 35 ألفًا و819 مصابًا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 34 ألفًا و210 وإجمالي الوفيات 768.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحة الموريتانية كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الباز: الدولة في مرحلة بناء.. وضرائب اليوتيوبرز «تحقيق للعدالة»

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

الأهلي يهزم إنبي بصعوبة ويضرب موعدًا مع بيراميدز

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

نافاس لـ«الدستور»: قادرون على الفوز بكأس العالم 2022.. و«صلاح» سر نجاحات ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل