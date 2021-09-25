السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما الفرق بين نزلات البرد والحساسية الموسمية وكورونا؟

نزلات البرد
نزلات البرد

يواجه العديد من الأشخاص عدم معرفة كيفية الفرق بين نزلات البرد والحساسية الموسمية وكورونا خاصة مع دخولنا لفصل الخريف، وكثرة انتشار الحساسية في هذا التوقيت ما يجعلنا نقع في فخ عدم التفرقة.

الفرق بين نزلات البرد والحساسية الموسمية وكورونا 

لذا يوضح لنا الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه يجب ألا نتخلى عن أساليب الوقاية الخاصة بفيروس كورونا وأن نحافظ على ارتداء الكمامة واستخدام الكحول، والحفاظ على المسافة المحددة بينك وبين الشخص أمامك على الأقل متر واحد، وعدم الاختلاط وغيرها من التعليمات الخاصة بأساليب الوقاية من الفيروس.

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 طرق الوقاية من الفيروسات

وأوضح بدران أن طرق الوقاية بشكل عام خاصة من فيروسات الشتاء والخريف أمر في غاية السهولة، لأن فهذه الفترة بنتعرض للبرد والحساسية والإنفلونزا بصورة كبيرة ومن أساليب الوقاية هي:

  • أخذ مسافة كبيرة عند العطس بيني وبين الشخص الآخر.
  • البعد بمسافة كافية عند السعال.
  • معرفة اتيكيت العطس واتيكيت السعال .
  • عدم لمس الأسطح وإذا لمسناها نطهر ايدينا  فورا قبل لمس الأنف والفم والعينين.
  • يجب علينا بشكل عام البعد عن بعض واخذ المسافة الكافية فهذه الأشياء سوف تساعدنا اننا ننجو بشكل كبير.

أما الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنف عليهم الانتباه للأعراض وهي:-

  • حساسية الأنف ممكن تأتي عن طريق عطسة، صداع، وحكة في الأنف، أو علامات في قصبة الأنف بالعرضيه، أو تحت جفون العين السفلية، أو صداع غير معلوم السبب.

 أعراض الأنفلونزا

أما أعراض الأنفلونزا فتشمل ارتفاع في درجات الحرارة، وتكسير فى العظام.

أما أعراض متحور دلتا الجديد فيروس كورونا المستجد فتشمل صداع شديد ولا يستجيب للأدوية المسكنات المعروفة، سعال خفيف،عطسة، رشح من الأنف، والتهاب في الحلق.

لكن بالنسبة للأطفال تأتي الأعراض معوية:

مثل الإسهال، والقيء، مغص في البطن، حساسية وإحمرار في العين.

الفرق بين نزلات البرد والحساسية الموسمية وكورونا فصل الخريف الوقاية من الفيروس طرق الوقاية بشكل عام خاصة من فيروسات الشتاء فيروسات الشتاء والخريف نزلات البرد الحساسية الموسمية

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