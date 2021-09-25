قبل دخول الشتاء.. 10 نصائح لتقوية المناعة لتقليل الإصابة بالإنفلونزا

يعيش العالم منذ عامين أو أكثر حالة من القلق والرعب بعدما اجتاح فيروس كورونا العالم، وسبب العديد من الخسائر سواء على المستوى الاقتصادي أو الخسائر البشرية، حتى انطلقت العديد من الآراء من خبراء الصحة حول العالم ومسؤولي منظمة الصحة العالمية تؤكد استمرارية الفيروس لفترات طويلة ما يتطلب التعايش معه.

يُصاب الكثير مع دخول فصل الشتاء بنزلات البرد، والإنلفونزا التي أصبحت تثير الرعب في النفوس، خوفًا من كونها كورونا، نتيجة للتشابه القوي في الأعراض، ويرصد "الدستور" أبرز الأكلات والفواكه التي تعمل على تقوية المناعة لمواجهة البرد وفيروس كورونا.

1- الإكثار من تناول الأطعمة والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي.

2- الإكثار من تناول الخضار كالفلفل الرومي.

3- تناول الكثير من الفواكه المتمثلة في الجوافة والبرتقال، واليوسفي.

4- تناول البروكلي والسبانخ بكثرة.

5- التعرض لأشعة الشمس يوميًا من فترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

6- تناول البقوليات المتمثلة في الحمص، والعدس، والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك.

7- تناول الأسماك مثل الماكاريل والتونة.

8- تناول البطاطا باستمرار وذلك لاحتوائه فيتامين أ.

9- تناول الثوم القديم يوميًا يقلل من فعالية أعراض الأنفلونزا والبرد.

10- تناول البرتقال فهو من أغنى الأطعمة بفيتامين سي.

يُجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 253271 حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أنه تم تسجيل 568 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 36 حالة جديدة.