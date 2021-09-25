خريطة حفلات دار الأوبرا وساقية الصاوي ومسرح الزمالك

أين تذهب هذا المساء..

يقام مساء اليوم السبت عددًا من الحفلات الغنائية والفنية في عدة أماكن مختلفة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الحفلات الغنائية والموسيقية التي تقام مساء اليوم السبت 25 سبتمبر.

- مسرح الزمالك

ومن المقرر أن يقام على خشبة مسرح الزمالك حفلًا غنائيًا في تمام الساعة السابعة مساءًا حفلًا غنائيًا للمطربة دينا الوديدي لتلتقي جمهورها مرة ثانية بعد مشاركتها الشهر الماضي ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29.

ومن المقرر أن تطرب دينا الوديدي جمهورها خلال الحفل بباقة متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية ومنها: “السيرة الهلالية، بعد البيبان، سكون، الحرام، دواير، تدور وترجع، الله باقى، أحسن لك يا بدر، الكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبى، ياللى معدي” وغيرها.

- ساقية عبد المنعم الصاوي

ويحيي المطرب عزيز مرقة حفلين غنائيين اليوم السبت على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ويبدأ الحفل الأول فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا حفلًا غنائيًا، فيما يحيي الحفل الثاني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

وفي الثامنة مساءًا يحيي المطرب وائل الفشني حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك، ومن المقرر أن يقدم "الفشني" باقة من أشهر أغانيه، أبرزها: "كنت فين يا وعد"، "سافر حبيبي"، "ما تدمعيش يا أمايا"، كما سيقدم عددًا من الابتهالات الدينية، منها: "يا كعبة البيت العتيق"، "صلينا ع النبي"، وغيرها.

- دار الأوبرا المصرية

ويقام في الثامنة مساءًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عرض أوبرا عايدة احتفالًا بمرور 150 عامًا على ميلادها حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى العرض الأسطوري الخالد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب كارمين كولنجلي، من إخراج هشام الطلي.

ويحيى أوركسترا القاهرة السيمفونى على خشبة المسرح الكبير حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازف الفيولينة أحمد منيب ومصاحبة كورال أكابيلا وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة.

- دار أوبرا الإسكندرية

ويقام على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية حفلًا موسيقيًا للفنان يوسف عباس في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

- دار أوبرا دمنهور

ويقام اليوم على خشبة مسرح دار أوبرا دمنهور حفلًا غنائيًا لفرقة اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو هشام جبر في حفل فني الثامنة مساءًا وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وبمشاركة سوليست تشيلو: محمد الصايغ.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها: سيمفونية موتسارت 29، افتتاحية جزيرة الصحراء لجوزيف هايدن، رابسودي مجرية لديفيد بوبر، ومرثية لجابرييل فوريه.