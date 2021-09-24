«جوجل»: طرح خاصية إخفاء الصور الحساسة لمستخدمي أندرويد

أعلنت جوجل طرح خاصيتها الشهيرة للملفات المغلقة، التي تسمح بحماية الصور الحساسة على مساحة محمية برقم سري على الهاتف، على نطاق أوسع قريبًا.

وكانت جوجل قد أعلنت عن هذه الخاصية في شهر مايو الماضي خلال مؤتمر المطورين السنوي، وإتاحتها فقط لمستخدمي هواتف بيكسل. لكنها قررت الآن إتاحتها لمستخدمي أندرويد بدايةً من الإصدار 6.0 وللإصدارات التالية.

وتعمل هذه الميزة من خلال صور جوجل، التي توفر مجلدًا مغلقًا حيث يمكن تخزين الصور التي يريد المستخدم الاحتفاظ بها سرية. ويحفظ المجلد المقفل الصور بحيث لا تظهر في مجلدات أخرى أو مجلدات مشتركة أو نتائج البحث. والهدف هو إبقاء الصور الحساسة بعيدة عن شريط الكاميرا دون قلق بشأن عرضها على شخص غير مقصود أثناء تصفح الصور الأخرى.