الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تضمر أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية

نيد برايس
نيد برايس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم، أن الولايات المتحدة لا تضمر أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية، وتبدي استعدادها للقاء ممثلين عنها دون شروط مسبقة.

وقال برايس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "نحن لا نضمر نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية، ومستعدون للقاء ممثليها بدون شروط مسبقة".

وأعرب برايس عن أمله في أن "تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لهذا الاقتراح"، مؤكدًا أن السلطات الأمريكية ما زلت تعتبر الحوار والدبلوماسية أكثر السبل موثوقية لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية الولايات المتحدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السلطات الأمريكية شبه الجزيرة الكورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال خاصة بالصرف الصحي

اكتشف سرا جديدا.. محمود سعد يكشف سبب توقف برنامجه

نسرين طافش بـ«عباءة خضراء»

وزير المالية: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل

بيراميدز يطيح بـ سموحة ويتأهل إلى ربع نهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشهرها «قلعة الصليبية».. العالم السرى للسجون الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: رجل عادى لدولة معقدة

عباس يعطى إسرائيل مهلة للانسحاب إلى حدود 1967