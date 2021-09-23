ضعف المياه بمدينتى ناصر والواسطى لتطهير محطة أشمنت ببنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر عمل محطة مياه إشمنت "بنصف طاقتها"، لعمل غسيل وتطهير بمروقات المحطة في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً بداية من السبت المقبل ولمدة 3 أيام، ما يترتب عليه ضعف المياه بمدينتي ناصر والواسطى، بسبب تخفيف ضغوط الضخ، لإتاحة الفرصة أمام أعمال التطهير والغسيل.

تقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه، لافتة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

وتفقد محافظ بنى سويف التدريب العملى الذى تنفذه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف استعدادًا لموسم الشتاء وما يصحبه من تقلبات في الطقس وسقوط الأمطار.